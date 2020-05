Jordskjelv på Kreta

Jordskjelvet hadde en styrke på 6,5 og en dybde på 17 kilometer. European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) skriver på Twitter at det rammet 141 kilometer sør for Iraklio (Heraklion).

Episentret rapporteres å være under havbunnen om lag ti kilometer øst for havnebyen Sitia. Byen har nærmere 10.000 innbyggere og ligger øst for Agios Nikolaos og nordøst for Ierapetra. Skjelvet kunne merkes også i andre deler av Hellas og i Albania, skriver EMSC på Twitter.

Så langt er det ikke kommet meldinger om ødeleggelser.

Før coronakrisen inntraff var Kreta et populært feriested for mange nordmenn.

Kreta er Hellas' største øy og ligger i den sørøstlige delen av Middelhavet. Hellas befinner seg i et område med mye seismisk aktivitet og registrerer hundrevis av jordskjelv verdt år. Lørdagens skjelv var sterkere enn de fleste andre, men rammet et godt stykke unna tett befolkede områder.

