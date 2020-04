– Der hvor skattebetalernes penger blir brukt til å redde bedrifter, må de skape grønne jobber, og bærekraftig og inkluderende vekst. Pengene må ikke bli brukt til å redde utdaterte, forurensende og karbon-intensive næringer, sier FNs generalsekretær Antonio Guterres.

Tirsdag deltok han på Petersberg-dialogen, et digitalt møte om klimakrisen mellom 30 land.

Guterres tok til orde for mer handling for å kutte utslipp og øke grønne investeringer.

– Offentlige midler bør investeres i bærekraftige sektorer og prosjekter som hjelper miljø og klima. Subsidier av fossilt drivstoff må ta slutt, og karbon må ha en pris slik at forurensere må betale for det de forurenser.

Budskapet hans fikk støtte fra Tysklands rikskansler, Angela Merkel.

– Debatten om fordeling av midler vil bli vanskelig. Men det er viktig at kriseprogrammene alltid har et øye på klima. Vi må ikke sette klima på sidelinjen, men investere i klimateknologi, sa Merkel under møtet.

Til sammen 17 EU-land ønsker å ha en europeisk «Green Deal» med fokus på grønne investeringer som kjernen i unionens økonomiske politikk i kjølvannet av coronakrisen, meler Climate Home News.

