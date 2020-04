Kunsten å gjøre profitt er basert på å utnytte og tilfredsstille folks behov. Ingen gjør det bedre og mer kynisk enn den organiserte kriminaliteten, mafia.

Det har allerede det globale utbruddet av covid-19 demonstrert.

Eier det verden trenger

Mafiavirksomheter har tatt kontroll over de virksomhetene som det viser seg å være størst behov for gjennom corona-krisen; rengjøring, transport, avfallshåndtering, begravelsesbyrå og helsesektoren.

Samtlige samfunnsområder er blitt livsviktige de siste uken, og kommer trolig til å være det i lang tid fremover.

I Italia advarer politiet mot karteller som investerer i produksjon og leveranse av såkalte «epidemi-kits», skriverfor eksempel den britiske avisen The Guardian.

Denne pakken består av munnbind, antibakteriell og latekshansker. I dag er dette nærmest umulig å finne i hardt rammede Italia, og det plutselig økende behovet har ført til at prisene har skutt i været.

Et ekko fra 1800-tallet

I tillegg har den napolitanske mafiaen Camorra i Italia begynt med levering på døren. De leverer nødvendige daglige produkter til de mest utsatte områdene i og rundt Napoli.

Mange står nå uten jobb og kartellene trer inn for å tilby hjemmelevering av mat og medisin.

I tillegg gir kartellene nå lån med lavere rente enn normalt. Ifølge The Guardian er etterspørselen langt høyere i det corona-rammede Italia enn det var før epidemien.

Å tilby lån i kriseperioder er klassisk mafia-virksomhet, og oppleves som et ekko fra fortiden i området. På tidlig 1800-tallet – i vakuumet mellom Den franske revolusjon og restaurasjonen – etablerte mafiaen Camorra seg ved å tilby folk hjelp som de senere dro nytte av.

Påminnelse om «El Chapo»

Et «virus-kit› bestående av mat og antibakteriell bærer bilde av narkobaronen Joaquín “El Chapo” Guzmán. Foto: REUTERS/Fernando Carranza

Den meksikanske mafiaen har tatt i bruk samme strategi som Camorra.

I grensebyen Matamoros har kartellene langs gulfen begynt å levere mat, livsviktige medisiner og virus-pakker til eldre og syke i området.

Pakkene bærer bilde av den berømte narkobaronen Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Pandemiens neste fase

Ifølge The Guardian vil mafiaens grep bli enda sterkere i neste fase av pandemien. Mange bedrifter står i fare for å gå konkurs, og for hver handelsmann i nød, står det er kartell klar til å investere. Hvis myndigheter venter til krisen er over med å tilby hjelp til kriserammede bedrifter vil det være for sent.

Flere land, deriblant Norge, har allerede lansert økonomiske krisepakker. Men mange frykter at å tilby økonomisk hjelp til Italia nå vil være som å gi penger til mafiaen, skriver The Guardian.

Dette ble blant annet omtalt i den tyske avisen Die Welt tidlig i april. Dette stemmer imidlertid ikke, skriver The Guardian. Jo mindre økonomisk hjelp kriserammede land får, jo fastere grep får mafiaen rundt folket.

