– Jeg tenkte at stjernehimmelen kanskje så litt klarere ut da jeg for et par uker siden var ute på balkongen her på Kringsjå, sier Jan-Erik Ovaldsen, som driver Himmelkalenderen.com, til ABC Nyheter.

– Nå har det jo vært ganske mye klarvær her i sør i det siste, så det har opplagt mest å si. Men luftforurensning, spesielt støv, har definitivt innvirkning på hvor klar nattehimmelen oppfattes, så i disse tider er det godt mulig at forholdene for stjernetitting i byområder er bedre enn ellers, sier Ovaldsen.

– Det er få skyer og pent vær, sier vakthavende meteorolog Tone Kristine Thaule ved Meteorologisk institutt til ABC Nyheter.

Venus er en av planetene man kan se tydeligst på stjernehimmelen. Illustrasjon: Himmelkalenderen.com.

– Ikke mindre svevestøv enn vanlig

Når land stenger grensene går flytrafikken ned – og med hjemmekontor er det færre biler på veiene. Siden fredag 13. mars har ulike coronatiltak ført til at utslipp fra transportsektoren har gått ned med omtrent 15-20 prosent for veitrafikk og 70-80 prosent for flytrafikk, ifølge beregninger gjort ved Norsk institutt for luftforskning.

Mindre trafikk kan også bety mindre svevestøvforurensning, men seniorforsker Bruce Rolstad Derby ved Meteorologisk institutt stiller seg tvilende til om det har blitt mindre støv i lufta den siste tiden.

– Støv og fuktighet i lufta gjør det vanskeligere å se stjernene. Vi finner faktisk at mengden svevestøv i lufta har gått opp med 50 prosent to uker etter 13. mars. Dette er sesongbetonte variasjoner. Derfor virker det lite trolig at det er en sammenheng mellom mer stjerneklart og lavere luftforurensning. Når du har åpen himmel og tørr luft blir det lettere å se stjernene.

Han påpeker også at det fortsatt er mye lastebiltransport, som forurenser mer enn privatbiler.

Lysspor fra stjernene og fra lyskilder på jorden i et time-lapse-bilde tatt fra Den internasjonale romstasjonen. NTB Scanpix/Reuters.

– Smogen forsvinner

Internasjonale stjernetittings-entusiaster CBS News har snakket med mener imidlertid det er en merkbar forskjell når man studerer stjernehimmelen fra byer etter coronatiltakene.

– Folk bruker bilen mindre og industrien lukkes ned, dermed forsvinner smogen, sier redaktør i Sky at Night magazine Ezzy Pearson til CBS News.

Stjernekikkeren Trevor Pitt synes også det hjelper på stjernetittingen at det ikke er fly på himmelen, i kombinasjon med lavere luftforurensning.

Også BBC News trekker frem fraværet av fly som en fordel for himmelfotografer, i denne bildereportasjen.

Jo lenger unna storbyene man kommer dess lettere er det å se stjernehimmelen i sin fulle prakt. Her fra Myanmar. NTB Scanpix/AFP.

– Generelt problem i storbyer

– Det er et generelt problem i storbyer at man nærmest aldri ser stjernehimmelen lenger, på grunn av lysskjæret over byen sier Arne Follestad ved Norsk institutt for naturforskning, til ABC Nyheter. Han har forsket på lysforurensning.

– En årsak til at man ofte mister stjernehimmelen av syne er at man får lysskjær over byer og tettsteder, og det kan ofte være på grunn av partikler i luften som eksos, som gir en tynn dis. Når det kommer lys på den fra byen under kan det dempe muligheten for å oppleve stjernehimmelen, sier Follestad.

– Kraftig flombelysning av ulike typer bidrar mye til lysforurensing, noe som sterkt påvirker himmelobservasjoner. Det er en av grunnene til at profesjonelle observatorier bygges på avsidesliggende fjelltopper, sier Jan-Erik Ovaldsen, som driver Himmelkalenderen.com.

Kan ses med det blotte øyet

Ovaldsen nevner muligheten til å se tre planeter med det blotte øyet:

Planeten Venus er et flott skue i hele landet i vest og nordvest utpå kvelden. Denne steinplaneten skinner mye sterkere enn selv den sterkeste stjerne på himmelen, så den er veldig lett å finne. I en kikkert eller et teleskop kan man se at den har fase, akkurat som Månen.

Gassplanetene Jupiter og Saturn kan i Sør-Norge sees lavt i sørøst sent på natta før soloppgang. Jupiter lyser sterkt, Saturn betydelig svakere. Begge kan sees med det blotte øye så lenge himmelen ikke er for lys.

Stjernehoper som Pleiadene og Hyadene i stjernebildet Tyren er også synlige med det blotte øye, også fra Oslo på en klar natt.

Med teleskop kan man også observere lyssvake objekter, som galakser og stjernetåker, som krever mørk himmelbakgrunn og klar atmosfære.

Synligheten av alle planetene sett fra Norge er beskrevet på

https://www.himmelkalenderen.com/planetenes-vandringer/

