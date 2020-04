Trumps sammensvorne prøvde å stanse presidenten etter skandale-uttalelser

I flere uker har president Donald Trump holdt daglige pressemøter i Det hvite hus om coronasituasjonen. Ofte har de vart i over to timer.

Nå mener Trumps nærmeste allierte at møtene fungerer mot sin hensikt.

Ifølge CNN har de nå gått sammen i forsøk på å gjøre store endringer i presidentens daglige pressekonferanser.

Det er ikke selve presentasjonen om virusets spredning og situasjonen i landet som bekymrer Trumps allierte, men det er under den påfølgende spørsmålsrunden at problemene oppstår. De mener at pressemøtene gjør mer skade enn de gjør godt, hvor torsdagens pressemøte dras frem som et eksempel.

Skadelig for Trump

Under pressekonferansen svarte presidenten på spørsmål om potensielle behandlingsmetoder mot coronaviruset. I løpet av sendingen foreslo han blant annet å injisere pasienter med desinfiserende middel for å rense kroppen for viruset.

– Og så ser jeg et desinfiserende middel som slår det ut på ett minutt. Ett minutt. Kanskje vi kan sprøyte det inn i kroppen, spurte presidenten.

Video: Se Trumps sjokkuttalelse her:

Presidentens forslag om å teste ikke-dokumenterte behandlingsmetoder skapte sterke reaksjoner i innland og utland. Ifølge CNN brukte Det hvite hus de neste 24 timene på å rydde opp etter presidentens uttalelser.

Nekter å la seg kneble

Dagen etter holdt Trump det korteste pressemøtet per dags dato. Under møtet forsøkte presidenten selv å rydde opp ved å hevde at uttalelsene var sarkastiske.

– Jeg legger bare fram ideer, sa Trump under brifingen torsdag og understreket at han ikke er lege selv.

Det hvite hus skal ha forsøkt å sette en stopper for de daglige pressemøtene, men ifølge en representant skal presidenten ha nektet.

Video: Her hevder Trump at forslagene var sarkastiske:

