Et brystimplantat av silikon reddet livet til en 30 år gammel kvinne som ble truffet av et pistolskudd i den kanadiske provinsen Ontario. Det går fram av en studie gjengitt på det populærvitenskapelige nettstedet Sciencealert.

Kvinnen, som ikke er navngitt, var ute om kvelden da hun plutselig kjente en voldsom smerte i brystet.

– Pasienten fortalte at hun gikk langs veien da hun med ett kjente varme og smerte i venstre bryst. Da hun tittet ned, så hun blod, skriver plastikkirurg Giancarlo McEvenue i en studie som dokumenterer hendelsen.

Kvinnen ble bragt til sykehus i bevisst tilstand. Videre undersøkelser viste at hun hadde et inngangssår i den øverste delen av hennes venstre bryst og ingen utgangssår.

Innenfor det andre brystet kjente legene en hard klump, på størrelse med en kule. Røntgenbilder avslørte at kvinnen hadde blitt truffet av et skudd, og at prosjektilet fortsatt befant seg i kroppen i den høyre delen av brystkassen – hvor ett av ribbeina også var brukket.

Endret prosjektilets bane



Ifølge rapporten hadde kulen en bane som skulle tilsi at den normalt ville fortsatt rett gjennom brystkassen og mot hjertet, hadde det ikke vært for at silikonimplantatet i kvinnens venstre bryst endret prosjektilets bane, skriver forskerne i studien.

– Dette implantatet lå over hjertet som en beskyttelse og har sannsynligvis reddet livet til kvinnen, heter det i rapporten.

Ifølge forskerne er dette det tredje kjente tilfellet der brystimplantater har reddet en pasients liv i en skyteepisode.

Kvinnen skal ikke ha fått varige mén fra hendelsen. Politiet etterforsker saken, men har så langt ikke foretatt noen pågripelser, ifølge rapporten.