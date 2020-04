Tirsdag ble flyselskapet Virgin Australia satt under administrasjon. Flyselskapet er Australias nest største flyselskap, og det hittil største som har kollapset under den pågående coronakrisen.

Flyselskapet er også et av hjertebarnene til den kjente multimilliardæren Richard Branson, som gjennom sitt Virgin-imperium har mer enn 300 selskaper i over 30 land.

Den australske regjeringen sa nei til en anmodning om et lån på 1,4 milliarder australske dollar, tilsvarende rundt 9,2 milliarder norske kroner etter dagens kurs, for å redde Virgin Australia.

Dermed gikk flyselskapet konkurs og ble mandag satt under administrasjon.

Livsverket vakler



Coronapandemien truer nå hele forretningsimperiet til Branson. Mandag uttalte Virgin-grunnleggeren at de trengte statlig hjelp for å redde flyselskapet Virgin Atlantic, som har ruter mellom Storbritannia og USA. Flyselskapet startet med ett fly for 36 år siden

I et forsøk på å redde selskapet stiller han derfor sin private karibiske luksusøy som pant i håp om at det skal kunne sikre en økonomisk avtale med Storbritannia, skriver avisen The Guardian.

I et åpent brev til sine ansatte sier Branson at utfordringen nå er at det ikke kommer noen penger inn og veldig mye går ut.

– I løpet av de fem tiårene jeg har vært i business har vi aldri vært i en vanskeligere situasjon, skriver han.

Han understreker samtidig at han ikke vil ha penger gratis. Han ber om et lån som skal betales tilbake.

Karibisk luksusøy



Branson kjøpte øya Necker Island, som er en del av De britiske jomfruøyer, som 29-åring etter å ha tjent sine første millioner på plateselskapet Virgin Records. Øya har vært Bransons offisielle bostedsadresse siden 2006, mens Virgins hovedkontor er i London.

Saken fortsetter under bildet

Richard Branson kjøpte øya Necker Island da han var 29 år. Nå setter han øya i pant for å redde forretningsimperiet sitt. Foto: AFP / NTB scanpix.

At Virgin-milliardæren er skatteflyktning kan imidlertid være med på å spenne beina under en økonomisk redningspakke.

Flere britiske politikere har sett seg lei av «rike milliardærer som melker systemet i nasjonale kriser», skriver The Guardian.

«Branson har ikke betalt skatt til dette landet på 14 år. Han bør på ingen måte få skattelettelser, lån eller tilsvarende», skriver den britiske politikeren Diane Abbott på Twitter.

Ifølge Bloomberg er Richard Branson god for rundt 60 milliarder norske kroner. Han skal selv ha spyttet inn rundt 250 millioner dollar, rundt 2,6 milliarder norske kroner, av sin private formue inn i ulike deler av Virgin-konsernet under coronakrisen. Over 100 millioner dollar av disse i flyselskapet, skriver Bloomberg.

Dette er imidlertid ikke nok.

I det åpne brevet skriver Branson at pengene han står oppført med i formue dreier seg om den samlede verdien av alle selskapene i Virgin-konsernet før coronakrisen startet. Det dreier seg altså ikke om kontanter i en bank.

Startet med plateselskap



69 år gamle Richard Branson startet sitt enorme forretningsimperium med etableringen av Virgin Records og en kjede plateforretninger i 1973. Fordi de var ferske i businessen tok de valget Virgin (jomfru). Navnet ble også tatt i bruk på en rekke forretningsområder, deriblant flyselskap, cruiseskip, tog og romturisme.

Branson er også kjent som en eventyrer. Han har krysset Atlanterhavet både med motorbåt og ballong, gjort tre forsøk på å fly jorden rundt med ballong og i 2004 kjørte han en amfibiebil over Den engelske kanal, skriver NTB.

I 1999 ble han slått til ridder for sin innsats for entreprenørskap.

Ifølge Bloomberg er Richard Branson i dag verdens 286. rikeste mann.

