Frykter enorm gresshoppesverm skal bli 400 ganger verre

I vinter truet en gresshoppesverm av bibelske proporsjoner avlingene til millioner av mennesker i Øst-Afrika. Nå er bølge nummer to av de glupske insektene her, og den er 20 ganger større.

FN frykter imidlertid at det bare er begynnelsen, og at gunstige klekkeforhold og coronakrise kan gjøre at svermen blir 400 ganger større.

De enorme gresshoppesvermene har etablert seg i åtte land i Øst-Afrika og rammer millioner av mennesker som allerede er sårbare. Gresshoppene spiser avlinger i raskt tempo og bidrar til en kraftig forverring av en allerede usikker matsituasjon.

Selv en «liten» sverm på bare en kvadratkilometer kan i løpet av en dag fortære mat som kunne brødfødt 35.000 mennesker, ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO. Bare i Etiopia har svermene rasert rundt 200.000 hektar med dyrket mark, altså 2000 kvadratkilometer, noe som har bragt omlag en millioner mennesker i akutt matnød.

En typisk sverm kan inneholde 150 millioner voksne individer per kvadratkilometer. Svermene følger vindstrømmene og kan dermed legge bak seg hele 150 kilometer per dag, ifølge FAO.

Gunstige værforhold fører til mer formering



En sverm gresshopper hviler på en grein ved byen Nanyuki i Kenya under den første runden med svermer i vinter. Foto: Reuters / NTB scanpix.

Ørkengresshopper regnes som den mest skadelige av gresshoppeartene og har vært en trussel mot jordbruksproduksjonen i Afrika i århundrer, med mer eller mindre jevnlige oppblomstringer.

Årets voldsomme svermer skyldes værforhold som er gunstige for gresshoppenes formering, og eksperter knytter fenomenet til klimaendringene. En spesielt varm og våt mars gjorde at de glupske insektene kunne legge egg langs migrasjonsrutene. Det er klekkingen av disse som har ført til en runde to av de enorme gresshoppesvermene.

Det tar bare to uker for et egg å klekke. Deretter tar det fire uker før en ny runde med egg kan legges og syklusen starter på ny.

Ettersom regionens viktigste sesong for planting og innhøsting begynner mellom mars og mai, er denne ventet å få katastrofale følger.

Coronakrisen



En typisk gresshoppesverm kan bestå av rundt 150 millioner individer. Coronakrisen vanskeliggjøre kampen mot insektene. Foto: AP / NTB scanpix.

Den pågående coronapandemien gjør bekjempingen av gresshoppesvermene ekstra vanskelig. Coronaviruset kom sent til det afrikanske kontinentet, men har nå begynt å skyte fart. Konsekvensen er at bønder som forsøker å kjempe mot ørkengresshoppene risikerer å bli smittet om de bryter isolasjonen.

I tillegg fører coronaviruset til store forsinkelser på levering av plantevernmidlert og begrensning på trafikk i luftrommet, slik at helikoptre fra Sør-Afrika ikke kan delta i bekjempingen ettersom de ikke får landet for etterfylling av drivstoff.

FNs mat- og landbruksorganisasjon frykter at dersom man ikke får kontroll over svermene, vil ytterligere fem millioner mennesker miste næringsgrunnlaget i Øst-Afrika innen juni i år.

De kaller gresshoppeinvasjonen for en trussel uten sidestykke.