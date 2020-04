Peter Beard markerte seg seg både som motefotograf og naturfotograf gjennom en årrekke. Særlig berømt var hans bilder av Afrikas dyreliv.

Men Beard var også kjent for sitt privatliv, hvor han hadde et forhold med flere berømte kvinner, som for eksempel skuespillerinne Candice Bergen.

Det var også Beard som oppdaget det internasjonale supermodellen Iman, som han plukket opp fra gaten i Nairobi og tok med til New York og stjernelivet. Iman giftet seg senere med David Bowie.

På sine eldre dager led Peter Beard av Alzheimer. Han hadde også blitt rammet av minst ett slagtilfelle.

Den 31. mars forsvant han fra sitt hjem på Long Island i den amerikanske delstaten New York. Han dro ut i skogen i Montauk og en stor leteaksjon ble igangsatt. Det var her han ble funnet omkommet sist helg.

– Vi er alle knust over meldingen om at vår elskede Peter er død. Han døde der han levde. I naturen, sier familien i en uttalelse gjengitt av New York Times.

Foruten å være fotograf var Peter Beard også kjent som kunstner og forfatter. Hans mest berømte verk er boka The End of The Game fra 1965, hvor Beard ikke bare viser fantastiske portretter av Afrikas dyreliv, men også presenterer kontinentets tragedier.