Søndag brøt flere tusen smittevernreglene i flere delstater, for å samles ved delstatshovedstedene delstater som Nevada, Indiana, Maryland, New Hampshire og New Jersey. Felles for dem alle var at de krevde at de respektive delstatene løfter påleggene om å holde seg mest mulig hjemme og åpner opp igjen.

Ampert i Colorado

Spesielt demonstrasjonene i Denver, Colorado har fått mye oppmerksomhet. Der omringet et hundretalls personer hovedsetet for delstatsmyndighetene med blant annet en bilkortesje, men ble møtt med motdemonstranter. Ifølge Reuters-fotograf Alyson McClaran, som tok bilder av opptrinnet, sto to helsearbeidere i grønne kitler og med ansiktsmasker i stille protest mot karantene-demonstrantene.

– De blokkerte veien frem til politiet kom. Folk satte bilene sine helt opp mot dem, sa McClaran til New York Times.

En helsearbeider med en stille motprotest mot bilkortesjen med demonstranter som krever at destaten Colorado åpner opp restriksjonene mot coronaviruset. Foto: Alyson Mcclaran / Reuters

Opptrinnet ble også fanget på film av Marc Zenn. I videoen, som du kan se øverst, kan man høre en kvinne i en pickup komme med skjellsord mot motdemonstrantene, med en plakat der det sto «Land of the free», frihetens land.

– Dra til Kina om du ønsker kommunisme. Dra til Kina! Vi ønsker å åpne opp og gå på jobb. Du drar på jobb, hvorfor kan ikke jeg?

– Ekstremt liten trussel

Til den lokale nyhetskanalen CBS4 sier Steven Peck, som deltok i demonstrasjonen, at coronaviruset ikke truer majoriteten av innbyggerne i delstaten.

En helsearbeider i Denver blir tilsnakket av en av demonstrantene som krever at delstaten åpner opp på corona-restriksjonene. Søndag var nesten 10.000 smittet i delstaten. Foto: Alyson Mcclaran / Reuters

– Jeg minimerer ikke noen av dødsfallene, men statistisk så er det en ekstremt liten trussel, sier han, til kanalen.

– Så det vi ser her, er en ikke-partisk sak som bobler opp til overflaten organisk. Coleradoere sier med en kollektiv stemme at de er bekymret over politikken som føres, fortsetter han.

Guvernør Jared Polis (Demokratene) har svart demonstrantene i en uttalelse der han sier at «ingen ønsker mer å lette på restriksjonene enn ham, men for at de kan komme i en situasjon der de kan gjøre det, må folk først holde seg hjemme og overholde karantenereglene».

Colorado hadde søndag 9730 bekreftede tilfeller av coronavirus, og over 400 døde. I USA er nå over 300 millioner under en eller annen form for hjemmekarantene. Ifølge Business Insider har 9000 av landets helsearbeidere fått påvist viruset i løpet av de siste to månedene, mens 27 helsearbeidere har mistet livet.

Trump: – Brakkesyke

I Texas ropte demonstranter at president Trump måtte sparke smitteeksperten Anthony Fauci, ifølge Daily Mail. Til tross for at han selv har delt Twitter-meldinger som oppfordrer til nettopp dette, har presidenten understreket at det ikke er aktuelt å sparke Fauci.

Søndag kveld forsvarte Trump demonstrasjonene og kalte det et tegn på «brakkesyke».

– De ønsker livene sine tilbake. Livene deres ble tatt fra dem, sa presidenten ifølge nytimes.com. Han avviste at han selv hadde tirret opp til opprør.

Trump la tidlig fredag ut meldinger som har vakt oppsikt.

– FRIGJØR MINNESOTA!

– FRIGJØR MICHIGAN!

– FRIGJØR VIRGINIA, og redd det 2. grunnlovstillegget deres. Det er under angrep, skrev presidenten på Twitter.

Grunnlovstillegget Trump viser til omhandler retten til å bære våpen. Virginias guvernør innførte tidligere denne måneden nye regler for våpenkontroll, noe presidenten kalte «en forferdelig ting».

I alle de nevnte statene hadde det vært demonstrasjoner denne uka mot at de demokratiske guvernørene hadde beordret folk å holde seg hjemme.