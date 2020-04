Et nytt funn gjort i en hule sør i Frankrike kaster nytt lys over hvor utviklet og avanserte neandertalermenneskene var. Fragmenter av en liten tråd tyder nemlig på at de kunne lage fibersnorer og tråder lenge før våre forfedre kjente til teknikken.

Forskerne anslår den 6,2 millimeter lange tråden til å være mellom 41.000 år og 52.000 år, hvilket er mye eldre enn den hittil eldste tråden som er registrert, en 19.000 år gammel tråd funnet i Ohalo ved Genesaretsjøen i dagens Israel.

På den tiden var hulen i Abri du Maras en neandertalerboplass. Og det var på undersiden av et steinredskap funnet i hulen at forskerne oppdaget fragmenter av det som antas å være en snor laget av barken til et nåletre, skriver nettstedet ScienceAlert.

Avansert



Funnet er nok et eksempel på avansert kultur som tidligere ikke var forventet å se hos neandertalere. Fibertråden tyder på at fortidsmennesket var langt smartere og mer kjent med håndarbeid enn det som har vært antatt.

Da forskerne studerte tråden i mikroskop, fant de at den 0,5 millimeter tykke tråden var laget av flere fibertråder tvinnet sammen.

– Kunnskap om og bruk av tvinnede fibre innebærer bruk av kompleks teknologi samtidig som det også viser kjennskap til matematikk og telling, skriver en av forskerne i en artikkel om funnet publisert i Nature.

Forskerne tror at fragmenet de har gravd ut kan ha vært et del av et håndtak for flintsteinen den ble funnet festet til, eller en del av et nett som ble brukt for verktøy. Derfra er det ikke stort sprang til å kunne lage tekstiler, kurver, matter eller båter.

Nytt syn



Neandertalerne (Homo neanderthalensis) var vår menneskearts nærmeste slektninger, men ble evolusjonsmessige tapere og døde ut for rundt 30.000 år siden.

Lenge var den utdødde menneskearten forbundet med fysisk styrke og manglende intelligens. Det feilaktige bildet var basert på funnet av et fossilt og deformert skjelett. Vårt syn på neandertalerne har imidlertid forandret seg de siste årene.

Flere funn, blant annet fra en hule i irakisk Kurdistan, viser at neandertalerne var langt mer menneskelignende, både i utseende og vaner, enn vi først trodde. De begravde for eksempel sine døde, en skikk som ellers bare har vært forbundet med det moderne menneske.

