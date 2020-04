Innbyggere i landlige Cornwall er opprørt etter at kjendiskokk Gordon Ramsay reiste dit fra London for å selvisolere med familien under coronakrisen.

TV-kokken kjent fra «Hell’s Kitchen» har trukket seg tilbake til sitt luksuslandsted – til 4,4 millioner pund – på den engelske landsbygda, og mange mener han dermed går mot råd fra lokale myndigheter om at dem som eier et feriehjem skal holde seg unna under pandemien, melder National Post.

Men kritikken later til å være noe forvirret. Ifølge Daily Mail reiste Gordon og familien tilbake til landstedet da de lokale reiserestriksjonene ble innført, noe som ikke var mot regjeringens regler. Mens folk med to hjem ikke får lov til å reise frem og tilbake er det ikke mot myndighetenes råd å velge ett hjem og bli der.

Ifølge britiske The Sun har lokale innbyggere opprettet Facebook-gruppa «You Shouldn’t Be Here» i sakens anledning.

– Han strutter omkring i butikkene som om ikke noe er galt fatt. Dette kan ikke forsvares, skriver et medlem av gruppen.

– Arrogant

En annen skriver:

– Velstående eiere av feriehjem tror det at de tjener penger gjør dem immune mot virus og regelverk. De er vanligvis arrogante, men dette viser hvor ille noen av dem er.

Gruppen inneholder imidlertid også støtteerklæringer til Ramsay.

En person har til og med truet med å anmelde Ramsay til lokalt politi, melder The Sun. Lokalt politi ønsket ikke å kommentere saken overfor avisen.

53-åringen bor hjemme med kona og barna, og har oppholdt seg i Cornwall siden reiserestriksjoner ble innført for britene. Han har blant annet filmet virtuelle matlagingsleksjoner fra sitt hjem.

Sparket ansatte

TV-stjernen var også i kontrovers i forrige måned da det ble kjent at han sparket flere ansatte fra sine restauranter da han måtte stenge dem som følge av pandemien.

En venn av Gordon insisterer på at stjernen ikke har gjort noe galt.

– Familien betrakter Cornwall som sitt familiehjem, og når barna er tilbake fra universitetet og Gordon er tilbake fra innspillinger er det der de tilbringer all tid sammen som familie, sier vedkommende til Daily Mirror.

– De fleste av naboene er svært gjestfrie, og familien elsker å være del av lokalmiljøet.

– De har fulgt myndighetenes råd sammen med resten av landet siden de kom dit 20. mars, og kampanjen mot dem er sårende og unødvendig i en tid da vi alle bør finne sammen og støtte hverandre, sier vennen.

Det finnes ikke noe bevis for at kokken har brakt med seg coronavirus til Cornwall, understreker Daily Mail.