Råkjører raste gjennom rundkjøring med 2,8 i promille – landet på kirkegård

En rolig første påskedag i Rąbień like utenfor storbyen Lodz i Polen ble raskt brutt da en bilist i en Suzuki Swift regelrett kom flyvende gjennom luften.

Bilisten holdt høy fart og kjørte rett inn i en rundkjøring, noe som førte til at den fikk luft under dekkene.

Den dramatiske hendelsen ble fanget på et overvåkingskamera og videoen har spredd seg til sosiale medier.

Slik så bilen ut etter den ville ferden gjennom luften. Utrolig nok klarte bilisten seg uten alvorlige skader, selv om han måtte skjæres ut av vraket av brannvesenet. Foto: Policja Województwa Łódzkiego

Ifølge polske medier fløy bilisten over 60 meter før den landet ved inngangen til en kirkegård, bare så vidt unngikk å krasje inn i en statue av paven. Mirakuløst nok slapp bilisten fra hendelsen uten alvorlige skader.

Brannmannskaper måtte skjære løs den 41 år gamle bilisten fra det forvrengte og brennende bilvraket, men han skal ikke ha hatt alvorlige skader da han ble fraktet til sykehus.

Polske medier melder at bilisten målte alkohol i blodet på kruttsterke 2,8 promille.

– Bilen fløy 6-7 meter opp i luften, den fløy over et monument over paven og kuttet en furu, sier politiet til TVN24.

