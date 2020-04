USAs aller største indianerreservat, Navajo Nation, er hardt rammet av coronaepidemien. I en telefonsamtale med president Donald Trump advarte guvernør i New Mexico, Michelle Lujan Grisham, om et økende antall smittetilfeller hos urbefolkningen.

Hun frykter urbefolkningen i reservatet kan bli utryddet om man ikke får kontroll på situasjonen.

– Jeg er veldig bekymret, president, sa Grisham ifølge ABC News.

Indianerreservatet Navajo, med sine 350.000 innbyggere, har områder i delstatene Arizona, Utah og New Mexico.



174 smittet

Onsdag er det rapportert om 174 smittetilfeller og 7 dødsfall i reservatet. Noen små lokalsamfunn er spesielt hardt rammet.

Guvernøren fortalte om en dobling i antall smittetilfeller for hver dag som går, og at de ser at en høy andel av de smittede i befolkningen har behov for respirator.

BEKYMRET: Guvernør i New Mexico, Michelle Lujan Grisham, har informert president Donald Trump om den alvorlige situasjonen i Navajo. Foto: Morgan Lee / AP

New Mexico har bedt føderale myndigheter om hjelp til å håndtere situasjonen ved å få tilsendt et feltsykehus.

Trump ga ifølge ABC News uttrykk for at han var kjent med den alvorlige situasjonen i reservatet.

– Vi skal skaffe dere det sykehuset så raskt vi klarer, sa presidenten.

Tirsdag fraktet forsvaret sårt tiltrengt medisinsk utstyr til Kayenta, et lite sted med 5000 innbyggere.

Smitte i kirke

Ifølge Los Angeles Times, som har besøkt urbefolkningen i Navajo, skal mange innbyggere har blitt smittet under en kirkeseremoni i Chilchinbeto 7. mars.

En pastor hostet da han holdt en preken i kriken, mens de fremmøtte håndhilste og klemte både før og etter seremonien.

I Chilchinbeto, hvor det bor rundt 500 innbyggere, er det meldt om 49 smittetilfeller, skriver Navajo Times.

MAT: Myndighetene sørger for at de eldre og utsatte i Chilchinbeto får levert mat og drikke. Det er også satt opp skilt langs veien for å advare mot coronasmitte. Foto: Navajo Nation President Jonathan Nez and Vice President Myron Lizer

Lokale myndigheter jobber nå på spreng for å få kontroll på smitten, men grunnet lav testkapasitet fryktes det at antallet smittede kan være langt høyere enn de 170 som til nå er påvist.

– Rammet så fort

FRAKT: I et helikopter fraktet forsvaret inn nødvendig medisinsk utstyr til den lille byen Kayenta. Foto: Ross D. Franklin / AP

Mange innbyggere bor svært avsidesliggende til, og har verken elektrisitet eller vann. Dermed er det vanskelig for noen innbyggere å forebygge smitte ved å vaske hendene ofte nok.

21 år gamle Lisa Robbins forteller til Los Angeles Times at mange først ikke tok virusutbruddet på alvor, og at de trodde kun storbyene ville bli berørt.

– Det rammet oss så fort, ingen vet hva de skal gjøre, sier hun.

– Innbyggerne i Navajo får panikk når de ser at tallene stiger. Vi trenger hjelp fra føderale myndigheter, sier Jonathan Nez, president i det delvis selvstyrte indianerreservatet, til avisen.

I helgen ble det innført portforbud, i et forsøk på å hindre videre smitte. Det er satt opp flere politiposter langs veiene for å følge trafikken.

Nez ber samtidig innbyggerne om å bruke hodet og holde seg hjemme.

– Ikke vær egoistisk. Vi trenger deres hjelp. Myndighetene kan bare gjøre så mye, sier han.

Det er også forbud mot forsamlinger med mer enn ti personer, mens kirkene har blitt bedt om å avlyse alle seremonier. De lokale butikkene har innført egne åpningstider for eldre innbyggere som ønsker å kjøpe mat.

Over 188.000 har fått påvist coronasmitte i USA, en økning på over 24.000 det siste døgnet. Tallet på døde har steget med nærmere 900 til over 4000. New York er hardest rammet med 76.000 smittede og over 1700 døde.

President Donald Trump hevder at årsaken til den kraftige økningen i påviste smittetilfeller er at ingen har gjennomført flere tester enn USA og lover at amerikanerne snart «vil se lys i enden av tunnelen».