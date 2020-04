Bildene fra stedet har vakt oppsikt i USA. Hjemløse i Las Vegas sover direkte på asfalten på en parkeringsplass, med oppmalte bokser for å skape avstand og forebygge smitte.

Et hospits for hjemløse – Catholic Charities – måtte stenge etter at en av de hjemløse testet positivt for coronavirus forrige uke, og 500 hjemløse måtte finne nye steder å bo, melder CNN.

Andre overnattingssteder var fulle, så byen Las Vegas besluttet å lage et midlertidig overnattingssted på parkeringsplassen utenfor konferansesenteret Cashman. Bildene viser de hjemløse ligge rett på bakken i oppmalte hvite bokser for å håndheve lokale smittevernsregler. Mange har reagert på opplegget.

– Gjør at vi føler oss trygge

«Las Vegas legger hjemløse på parkeringsplasser mens byens hoteller står helt tomme. Av en eller annen grunn oppsummerer dette bildet for meg alt som er galt med landet og dets respons til Covid-19-krisen», skriver en Twitter-bruker.

Men en av de hjemløse selv uttrykte takknemlighet overfor byen og de frivillige som satte opp området:

– Jeg holder på å gråte. Dette gjør at vi føler oss trygge. Andre steder føler man seg usikker, sier hjemløse Denise Lankford til den lokale tv-stasjonen KLAS.

Måtte avvikle teppe

Hotell i Los Angeles er stengt på grunn av coronaepidemien. NTB Scanpix/AFP.

Opprinnelig var det lagt ut et digert teppe de hjemløse kunne sove på, men myndighetene ble bekymret for at det kunne bli en kilde til smitte. Myndighetene besluttet å bytte ut mattene med asfalt, og malte opp de hvite boksene man kan se på bildet. Håpet var å håndheve sosial avstand og forebygge smitte. Den første kvelden sov 66 mennesker på stedet, søndag hadde tallet vokst til 117.

En medisinstudent fra Touro-universitetet måler temperaturen til en person ved det midlertidige utendørs-herberget på parkeringsplassen. NTB Scanpix/Reuters.

På spørsmål om hvorfor ikke selve idrettsarenaen/konferansesenteret Cashman ble brukt som overnattingssted forklarer kommunikasjonsdirektør for byen David Riggleman til CNN at bygget er holdt av til sykehussenger om kapasiteten ved lokale sykehus skulle svikte.

Catholic Charities planlegger å gjenåpne sitt herberge i midten av uken, og da vil den midlertidige bruken av parkeringsplassen opphøre.

– Vi trengte en rask løsning på problemet. Jeg vil takke alle frivillige for deres harde arbeid så våre hjemløse har et sted å sove i natt, sier kommisjonær for det lokale fylket Clark County, Lawrence Weekly, i en pressemelding.

