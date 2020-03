Glem dorullene - nå bør du kanskje hamstre kondomer

Blir det babyboom også nå, som følge av coronatiltakene i verden? spør vittige hoder.

Internasjonale medier forteller at verdens største produsent av kondomer, Karex, med fabrikker i Malaysia og Thailand, er i ferd med å gå tom etter at fabrikken måtte stenge produksjonen for over en uke siden.

Karex, som blant annet produserer for merkevaren Durex, produserer én av fem kondomer i verden.

Etterspørselen etter kondomer er nå skyhøy i Asia, der folk bruker dem på fingrene for ikke å få coronasmitte når de trykker på heisknapper og andre ting.

KONDOMER MOT CORONA: Ideen om å bruke kondomer på fingrene for å unngå corona-smitte, spres på sosialde medier, som her på twitter. Foto: Faksimile Twitter

Det er allerede en manko på 100 millioner kondomer, melder Reuters. Det er et problem i mange land, men også for FNs befolkningsfond som deler dem ut i fattige land.

– Vi kommer til å oppleve en global mangel på kondomer overalt. Det kommer til å bli skremmende, sier administrerende direktør Goh Miah Kiat i Karex til Reuters.

– Min bekymring er at for mange humanitære bistandsprosjekter i Afrika vil mangelen ikke bare to uker eller en måned. Der snakker vi om måneder, sier han.

Fredag fikk selskapet imidlertid tillatelse til å gjenoppta produksjon. Men på grunn av coronapandemien blir det bare med halve kapasiteten.

Malaysia produserer ifølge Wikipedia 46 prosent av verdens gummi.