– Vi ber alle lands myndigheter, dyrevernere, forskere og turistindustrier om å gjøre alt dere kan for å redusere risikoen for at store aper utsettes for smitte, skriver de 25 ekspertene og representantene for organisasjonen Great Ape Health Consortium i et åpent brev i tidsskriftet Nature.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan Covid-19 vil slå ut hos aper, men forskerne viser til at selv milde sykdommer kan få moderate til alvorlige følger dersom de smitter fra mennesker til aper.

Samleside: Her får du siste nytt om corona-krisen

– Stans turisme og kontakt

Smittsomme sykdommer regnes som en trussel mot apene på lik linje som avskoging og krypskyttere.

– Vi vet ikke hvilken effekt viruset har på dem, og det betyr at vi må ta forholdsregler og redusere risikoen for at de får det. Det betyr å stanse turisme, bremse forskning og muligens stanse infrastruktur og andre prosjekter i habitater der mennesker kommer i kontakt med aper, sier professor Serge Wich fra John Moore-universitetet i Liverpool til BBC.

Han er en av ekspertene som har står bak brevet.

Borneo er kjent for sitt yrende dyreliv, deriblant orangutang som er den nest største menneskeapen etter gorillaen. Foto: AFP/shalamov/Istock

Tidligere forskning har vist at mange virus, bakterier og parasitter sirkulerer i aper uten å skade dem, men noen kan skape stor skade. Det er kjent at sjimpanser kan få forkjølelsesvirus og Ebola-viruset er antatt å stå bak flere tusen dødsfall på sjimpanser og gorillaer i Afrika.

– For arter med allerede lave tall, som for eksempel Tapanuli-orangutangen, kan virusspredning potensielt føre den på randen av utryddelse, sier Wich til BBC.

Forskerne har tatt til orde for å stenge nasjonalparker, reservater og dyreparker. Dette har allerede skjedd i flere nasjonalparker i Kongo og Rwanda.

Dyreparken holdes åpen

Dyreparken i Kristiansand har både sjimpanser og orangutanger. De har enn så lenge ikke stengt dørene for besøkende, men melder på sine nettsider at de har innført tiltak som å hindre spredning.

Blant annet har de stengt områder der publikum tidligere har hatt mulighet til å klappe enkelte dyr og stengt blant annet området kalt Apejungelen og Tåkeskogen. Det er ett bygg med høy luftfuktighet der blant annet sjimpansene og krypdyrene har tilhold.

De har også stoppet å ha dyrepresentasjoner og stengt spisestedene i ukedagene, men vurderer enn så lenge ikke å stenge parken for besøkende.