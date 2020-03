New York på kurs mot Nord-Italia-nivå

Verdens helseorganisasjon (WHO) gikk tirsdag ut og meldte at USA kan bli et nytt globalt episenter for pandemien ettersom antall smittede øker svært raskt.

40 prosent av nye registrerte smittetilfeller i verden det siste døgnet, hadde da vært i USA, ifølge WHOs talskvinne Margaret Harris. Antall registrerte smittetilfeller i landet har onsdag passert 50.000, mens nesten 800 personer så langt har dødd.

Tallet på bekreftede corona-dødsfall i verden nærmer seg onsdag 20.000, og tilstanden for ytterligere 13.000 blir betegnet som alvorlig eller kritisk.

Brattere kurve enn Nord-Italia

Det er spesielt delstaten New York som er hardest rammet. Tallene på utviklingen der tilsvarer en dobling av døde annenhver dag ifølge Financial Times. Det er en brattere kurve enn i den kriserammede Lombardia-regionen i Nord-Italia. Tallene for hele USA ligner på utviklingen Italia hadde for 20 dager siden.

Også europeiske millionbyer som Madrid og London har bratte kurver som ligner på utviklingen Lombardia hadde, men disse ligger på nærmere en dobling av dødsfall hver tredje dag.

Spania har passert Kina i antall dødsfall, mens Italia fortsatt troner på toppen med 6.820 dødsfall blant coronasmittede. Spanske myndigheter stengte ned store deler av landet alt 14. mars og har i første omgang forlenget nedstengningen til 11. april.

En pasient fraktes til et hotell i Madrid som nå huser pasienter som er blitt smittet av coronaviruset. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Newyorkere i karantene

Natt til onsdag norsk tid gikk lederen av president Donald Trumps kriseteam Deborah Birx ut og ba alle som har vært i New York City om å plassere seg selv i karantene i 14 dager for å ikke spre viruset. Også visepresident Mike Pence anser New York som et høyrisikoområde.

New York-guvernør Andrew Cuomo kom med en dyster prognose da han møtte pressen i et senter som skal bygges om til et feltsykehus for coronapasienter. Foto: John Minchillo / AP / NTB scanpix Foto: John Minchillo / AP

– Vi har ikke flatet ut kurven, og kurven øker faktisk. Toppen er høyere enn vi trodde, og den kommer raskere enn vi trodde, sa New York-guvernør Andrew Cuomo tirsdag. Han anslår at toppen kan nås om to-tre uker.

Han omtaler behovet for pustemasker og ventilatorer i delstaten som «kritisk og desperat».

Gigantisk krisepakke

Det er i skarp kontrast til presidentens uttalelser samme dag, da han antydet at det kunne være aktuelt å heve restriksjonene innen påske.

– Vi kommer til å miste flere folk ved å kjøre landet inn i en massiv resesjon eller depresjon. En kan ødelegge et land ved å stenge det, tilføyet presidenten.

Onsdag morgen kom meldingen om at Senatet og Det hvite hus var enige om en økonomisk krisepakke på 2.000 milliarder dollar for å håndtere ringvirkningene a av pandemien.

Pengene skal gå både til selskaper, helsevesenet og vanlige arbeidstakere.