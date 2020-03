Svenskene setter opp provisoriske sykehus

– Vi håper at vi ikke får bruk for dette, men gjør vi det vil det gi oss store muligheter, sier helsedirektør Bjørn Eriksson i Stockholm-regionen til nyhetsbyrået AP.

Sammen med det svenske Forsvaret bygger regionen et nytt midlertidig sykehus like sør for den svenske hovedstaden for å møte spredningen av coronaviruset i landet.

Holdes i bakhånd

Sykehuset som ble påbegynt mandag har nok utstyr til å kunne gi 30 pasienter intensivbehandling, samt å gi ytterligere 40 pasienter ordinær behandling.

Eriksson understreker at sykehus skal være noe regionen har i bakhånd.

– Vi forsøker nå å øke kapasiteten i helsesystemet i hele Stockholm, og vi forsøker å ha nok kompetanse slik at vi ikke vil trenge sykehuset.

Liberale restriksjoner

Mandag var 2.000 svensker smittet av coronaviruset, og 25 personer hadde dødd av det. Sverige har likevel blant Europas mest liberale restriksjoner. Mens Danmark og Norge har stengt sine skoler, holder Sverige både barne- og ungdomsskolene sine åpne.

I Danmark gis det bøter til forsamlinger og ti personer. I Sverige er det tillatt for opptil 499 personer å samles.