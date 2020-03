Pornhub er verdens største pornonettsted, og hadde 42 milliarder besøk i fjor. Det er gratis, har ikke aldersrestriksjoner og får sine inntekter fra annonsørinnhold fra pornoprodusenter.

De alvorlige anklagene mot Pornhub-eier Mindgeek fokuserer på tilsynelatende mangler i selskapets kontroll med de 6 millioner videoene som årlig lastes opp på nettstedet, mange av dem laget av amatører. I løpet av det siste året har det kommet en rekke anklager om at det er vanlig med voldtekts- og mishandlingsvideoer på nettstedet.

Underskriftskampanjen ble startet av gruppen Exodus Cry i USA.

– Selskapet tjener millioner på annonser og medlemskap, og har likevel ikke på plass et effektivt system for å bekrefte alder på, og samtykke fra, dem som vises i det pornografiske innholdet på nettstedet, sier grunnlegger av Exodus Cry, Laila Mickelwait, til The Guardian.

– Kategorisk og faktisk uriktig



Mindgeek er basert i Luxembourg, men har kontorer i Montreal, London, Nicosia og Los Angeles. Selskapet avviser anklagene i underskriftskampanjen, og insisterer på at det er grundige rutiner på plass for å fjerne ulovlig innhold.

I en uttalelse til The Guardian skriver Mindgeek: «Pornhub er fast besluttet på å fjerne og bekjempe innhold med manglende samtykke, og innhold med mindreårige. Alle påstander om det motsatte er kategorisk og faktisk uriktige.»

Men også andre aktivister insisterer på at kritikken mot Pornhub er basert på bevis om dårlig praksis.

Tenåringer

Noen av videoene på Pornhub, som på andre gratissider, viser ekstremt «hardcore» og voldelig pornografi.

Aktivistene mener dette, samt den høye andelen videoer som promoterer sex med unge tenåringer, betyr at det haster med å få vite om visse videoer er produsert med samtykke. «Tenåring» er en av de mest populære søkekategoriene på nettstedet.

I oktober i fjor ble en 15 år gammel jente meldt savnet i Florida funnet etter at videoer av henne der hun skal ha blitt voldtatt lastet opp på Pornhub og andre nettsteder. Pornhub fjernet videoen da den ble rapportert. En mann anklaget for voldtekt i forbindelse med saken venter for tiden på rettssak.

Tiltalt for menneskehandel



Nettstedet ble også kritisert for fortsatt å vise amatørporno fra GirlsDoPorn, et selskap som tilbyr jenter å ta del i porno «for første og eneste gang». En domstol i San Diego har fått fremlagt bevis for at videoene blir laget ved hjelp av løgn og mishandling. Den offisielle GirlsDoPorn-siden ble ikke fjernet fra Pornhub før i oktober, selv om saken gikk for retten i august. Videoer fra nettstedet ble fortsatt funnet på Pornhub flere måneder senere.

Mennene som sto bak GirlsDoPorn ble funnet skyldige i et sivilt søksmål. To sitter for tiden i varetekt og er også tiltalt for menneskehandel, mens en tredje har flyktet fra landet og anses som rømling.

I forrige måned rapporterte BBC om en kvinne som ble voldtatt som 14-åring, og opplevde at video av overgrepet endte på Pornhub. Hun sier hun måtte kjempe lenge for å få den fjernet fra nettstedet.

Pornhub insisterer på at de har grundige prosedyrer for å stanse ulovlig innhold, og forsvarer materialet som «legitime fantasier beskyttet av ytringsfriheten».

Oversatt av Ole Peder Giæver /ABC Nyheter / © Guardian News & Media Limited