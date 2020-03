I alt er 89 smuglere arrestert av spansk politi. I tillegg er ytterligere 39 personer under etterforskning, ifølge nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Ifølge politiet skal nettverket ha brukt speedbåter til å bringe narkotika og mennesker over Gibraltarstredet fra den spanske enklaven Ceuta i Nord-Afrika til fastlands-Spania.

Ceuta er én av to spanske enklaver i Nord-Afrika, og grenser kun til Marokko og Middelhavet. Spanias kystlinje er en viktig inngangsport for smuglere som ønsker å smugle narkotika, andre ulovligheter og migranter inn til Europa.

Politiet sier de har bevis for at smuglerringen har smuglet 269 personer inn i landet. Her skal migrantene ha blitt holdt fanget av smuglerne inntil familiene betalte dem 5000 Euro, omlag 52.000 kroner.

Under etterforskningen konfiskerte politiet over 10 tonn hasj, 26 båter, 29 kjøretøy, 12 skytevåpen og 250.000 euro (ca. 2,6 millioner kroner).

Smuglerringen skal ha brukt radarer og spanere på sjøen for å unngå å bli tatt av politiet.

