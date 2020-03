Mosaikken du kan se i videoen øverst i saken består av over 1200 bilder tatt i løpet av fire dager høsten 2019. Det er sydd sammen til et bilde på 1,8 milliarder pixler der man kan zoome inn på Mars-landskapet, skriver NASAs Jet Propulsion Laboratory i en pressemelding.

– Hver gang jeg begynner å tenke at Mars-landskapet ser velkjent ut påminner bilder som dette meg om at vi befinner oss på en helt annen planet, sier forskeren Ashwin Vasavada.

Curiosity-kjøretøyet landet på planeten 5. august 2012. Oppdraget er ment å besvare spørsmålet om Mars en gang hadde de rette forholdene for at enkle livsformer som mikrober kunne leve der, skriver NASA på sine hjemmesider.

– Her var det innsjøer



– Det leirete området roveren befinner seg i hadde elver og innsjøer for flere millioner år siden, sier Vasavada.

Det knytter seg stor interesse til eventuelle spor av liv på Mars. Noen mener at det et stykke ned i sandlaget på planeten kan finnes døde eller til og med levende mikroorganismer, skriver Store Norske.

På bildet ser man «Glen Torridon», en region langs siden av Mount Sharp, som Curiosity-roboten utforsker. Bildene ble tatt i perioden 24. november til 1. desember 2019. På bildet kan man blant annet se randen av krateret robotkjøretøyet befinner seg i, og andre kratere på innsiden av dette.

Her kan du utforske og zoome inn på bildet:

I 2013 produserte roveren et panoramabilde på 1,3 milliarder pixler. Bildene blir satt sammen av spesialister som lager en mosaikk av enkeltbilder og føyer dem sammen.

På størrelse med en bil



Curiosity er som et lite forskningslaboratorium, og det største kjøretøyet som har blitt sendt til Mars. Den er på størrelse med en bil, har en 2 meter lang robotarm, og er utstyrt med 10 forskningseksperimenter og 17 kameraer. Blant verktøyene ombord er en laser som kan brukes til å fordampe og analysere små punkter i stein på avstand, og en drill for å samle prøver av steinen.

Roveren jakter særlig på steiner som er dannet i vann eller har spor etter organiske stoffer.

Mars er den ytterste av de fire steinplanetene (etter Merkur, Venus og Jorden). Den har en ekvatorradius omtrent halvparten av Jordens.

En radar på den europeiske romsonden Mars Express har tidligere påvist is under overflaten på Mars. På grunn av det lave lufttrykket kan flytende vann i dag ikke kunne eksistere lenge på overflaten, men at vann vekselsvis renner og fryser til er observert flere steder på planeten.

