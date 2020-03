Erdogan til Putin: – La oss være alene med Assad-regimet

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan snakket lørdag for første gang etter at 33 tyrkiske soldater og minst 21 syrere ble drept i luftangrep, antakelig foretatt av syriske regjeringsstyrker.

Erdogan holder Russland ansvarlig for hva Assad-regimet i Syria tillater seg.

Angrepet har bidratt til at 950.000 syriske flyktninger er på flukt mot den tyrkiske grensen.

– Slik jeg sa i går (fredag) til herr Putin. «Hva driver du med i Syria? Hvis du vil bygge en base, så bygg den. Men nå... får du komme deg unna vei og la oss være alene med regimet. Og vi kommer til å gjøre det som er nødvendig med dette regimet.»

– Russland kan ikke påstå at de har trukket seg tilbake. Hva deres interesser, egentlig? Vi har ikke klart å finne ut av det, sier Erdogan.

Erdogan insisterer på at Tyrkia kommer til å fortsette å slåss inntil en sikkerhetssone på 30 kilometers dybde inn i Syria er etablert, uansett om hva både Russland eller USA måtte synes.

NATO-landene har uttalt at de støtter Tyrkia fullt ut, men tidligere har Erdogans utenriksminister kalt NATO for «hyklere» for å ikke gjøre alvor ut av ordene, da han møtte NATO-sjef Jens Stoltenberg i Istanbul.

– Dette er hykleriet deres. På den ene siden anerkjenner dere våre bekymringer, men på annen side godtar dere ikke operasjonen (militære angrep på kurdisk milits for å etablere sikkerhetssone, journ.anm.)

– 25.000 migranter til EU i løpet av lørdagen

Erdogan påpeker at Tyrkia har allerede 3,7 millioner syrere innenfor landets grenser, og ikke tåler mer.

– Vi klarer ikke enda en migrasjonsbølge. Vi kommer nå til å omfavne landet vårt, vår stat, vår nasjon for enhver pris, vi vil slåss for dens eksistens, sier han.

I går åpnet Erdogan grensen mot Hellas og dermed EU, noe som har ført til sammenstøt mellom gresk grensepoliti og rundt 500 flyktninger og migranter. Men ifølge Erdogan er hele 18.000 personer i ferd med å krysse grensen.

– Vi regner med at 25.000 kommer til å krysse grensen i løpet av lørdagen. Vi er ikke forpliktet til å ta vare på alle disse flyktningene.

VIDEO: Gresk politi bruker tåregass på grensen

– Ingen supermakter for å hjelpe

Han anklager EU for å ikke hjelpe Tyrkia tilstrekkelig med å skaffe flyktninger og migranter fra Syria nødvendig hjelp og tak over hodet. Erdogan mener Tyrkia får heller ikke hjelp i kampen mot det syriske regimet og kurdiske militser, som han anser som terrorister, og gjentar frustrasjonen om motstanden mot Tyrkias fremferd for å lage et «sikkerhetsbelte» langs den syrisk-tyrkiske grensen.

Derfor tar Erdogan nå saken i egen hånd.

– Det syriske regimet angriper sine egne hjelpeløse og ubevæpnede sivilister og har boligområder som mål. Samtidig er ingen supermakt til stede for å hjelpe. Snarere det motsatte.

Varsler militær og økonomisk krig

Han varsler at Tyrkia har nytt artilleri og begynt å produsere droner i stor skala.

Han sier også at de kommer ikke til å vente på hjelp, og vil krige både militært og økonomisk for å oppnå Tyrkias mål. Han kommenterte at «enkelte mener» at Tyrkias økonomi er sårbar, men han var ikke enig.

– Vi vil øke dette presset for hver dag som går, vi vil vise regimet og de som støtter dem vår besluttsomhet. Fra i går kveld ble sju depoter med kjemiske produkter sprengt. Vi ønsket ikke at det skulle komme til dette, men siden de tvang oss til det, vil de møte konsekvensene, sier Erdogan.

VIDEO: Minst 33 tyrkiske soldater drept i luftangrep i Idlib