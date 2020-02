Det var den 15. februar at mannskapet om bord på flyet fra USAs fødetale etat for hav- og atmosfæreforskning (NOAA) fikk filmet det spesielle fenomenet kjent som Sankt Elms ild.

Under en tokt i Nord-Atlanteren for å ta målinger og registrere stormer, begynte det plutselig å blinke i elektriske utladninger foran snuten på flyet. Fenomenet, som kan være likt kulelyn, oppstår når molekyler i lufta rives fra hverandre og gassene i lufta omformes til plasma, skriver Store norske leksikon.

Sankt Elms ild synes i mørket som et svakt lysende, oppadrettet lysskinn rundt gjenstander som for eksempel en flykropp – ofte sammen med et sprakende lyd for den som befinner seg tilstrekkelig nær.

Sankt Elms ild har i folketroen blitt sett som et forvarsel – i blant om gode ting, i blant om forestående ulykker, skriver Wikipedia i sin omtale av fenomenet – som blant annet har gitt navn til en av 80-tallets mest ikoniske filmer, «St. Elmo's Fire» med blant andre Emilio Estevez, Rob Lowe og Demi Moore.

Det var løytnant Josh Rannenberg som fikk festet det spesielle fenomenet til film. NOAA publiserte videoen tirsdag. Du kan se videoen øverst i artikkelen.

