Lasteskipet har seilt mannskapsløst og tilsynelatende eierløst siden høsten 2018. Mannskapet på 10 personer ble evakuert utenfor Bahamas av den amerikanske kystvakten etter at skipet hadde ligget i drift i 20 dager. Skipet var da på vei til Haiti fra Hellas, men uten motorkraft og med lite mat og stormen «Leslie» på vei ble det avgjort at man skulle hente ut mannskapet, ifølge irske The Journal.

Bakgrunn: «Spøkelsesskip» forlatt utenfor Bermuda dukket opp i Irland

Siden da har skipet drevet uten mannskap rundt i Atlanterhavet og var i 2019 observert utenfor kysten av Vest-Afrika.

Den britiske marinen kom over skipet midt i Atlanterhavet høsten 2019, men etter å ikke ha fått kontakt med det, dro de videre. De omtalte det som «et snodig møte». I helgen gikk skipet på grunn mot klippene i Ballycotton i Irland.

Se video fra den irske kystvakten over skipet ved klippene.

Irske myndigheter vurderer hva de skal gjøre med vraket. Skipet skulle undersøkes videre tirsdag for å finne ut om det er fare for oljelekkasje og hvorvidt skipet er intakt. Ifølge RTE tror man skipet inneholder drøye 80 tonn olje. Skipet er registrert i Tanzania, men det har ikke lykkes å finne dets eiere.

Norsk historie

Lenge før skipet het «MV Alta», seilte det langs norskekysten under navnet «MS Tananger», ifølge sjohistorie.no. Det ble bygget i Hommelvik av Trønderverftet AS i 1976. Verftet med historie tilbake til 1901 gikk konkurs i 2000, da under navnet Norrøna Verft.

Skipet hadde hjemmehavn i Bergen før det i 1990 ble solgt videre til K/S Murman i Tromsø og tok navnet «M/S Pomor Murman». I 1993 ble skipet omdøpt igjen, til «M/S Polar Trader». Etter å ha vært innom Team Ships AS i Kristiansund fra 1997 til 1999, ble selskapet flagget ut til Malta og skipet solgt til Nileys Maritime Corp i Hellas.

«Spøkelsesskipet» MV ALTA da det gikk under navnet Pomor Murman og seilte i Norge i 1993. Foto: Frode Adolfsen

Solgt til utlandet

Der gikk den under navnet «AVANTIS II» og senere «AVANTIS I» før skipet i 2015 ble solgt til Panama og rederiet BTG Shipping Corp. Det fikk da navnet «Elias».

To år senere i 2017, ble skipet solgt til Alta Shipping LLC på Zanzibar i Tanzania og fikk navnet det har i dag, «MV Alta».

Her er skipet i Nord-Norge i 1991 under navnet Pomor Marman. Foto: Frode Adolfsen

Det ble i flere medier spekulert at skipet kan ha blitt utsatt for kapringsforsøk utenfor Afrika-kysten, men dette er ikke bekreftet.

– Det forekommer at man strides om ansvaret for slike havarier, sier Sverre Steen, Instituttleder ved Institutt for marin teknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) til Aftenposten.