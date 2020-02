Det opprinnelige bildet tatt av Voyager den 14. februar 1990. Jorden er mindre enn en pixelbredde på bildet, en lysere flekk til høyre, i midten. Båndene er skapt av sollys delt i romsondens optikk.

En liten, lyseblå prikk. Det er slik jorden fortoner seg i det ikoniske fotografiet romsonden Voyager 1 tok 14. februar 1990.

Romsonden var da seks milliarder kilometer fra jorden, på full fart ut av vårt solsystem. Det var den berømte astronomen og forfatteren Carl Sagan som ba NASA om å dreie Voyagers kamera bakover, for et aller siste bilde av planeten vår, før kameraet ble slått av for godt.

I anledning 30-årsjubileet til det kjente fotografiet, har NASA pusset opp og republisert bildet kjent som «Pale Blue Dot», den lyseblå prikken.

I det oppgraderte bildet, som du kan se en beskåret versjon av i videoen øverst og bilde nederst i artikkelen, vises jorden som en liten piksel litt til høyre for midten, badet i en stråle av lys fra solen, i et stort rom av intet.

Det er her. Det er vårt hjem. Det er oss. På denne prikken har alle du elsker, alle du kjenner, alle du noen gang har hørt om, alle mennesker som noen gang har levd, tilbragt sine liv, skrev Carl Sagan (1934-1996) i en bok fra 1994 der han omtalte bildet.

Hver jeger og sanker, helt og feiging, konge og bonde, hvert forelskede par, hvert et håpefullt barn, hver mor og far, oppfinner og oppdager, hver vismann, hver korrupte politiker (...) hver helgen og synder i hele vår arts historie, levde her.

På et støvkorn i en solstråle.

I 2012 forlot Voyager 1 vårt solsystem. Romsonden ble dermed det første menneskeskapte objektet som reiste inn i tomrommet som omslutter solsystemet vårt.

Den lyseblå prikken er jorden – fotografert av romsonden Voyager 1 da den var seks milliarder kilometer unna i februar 1990. Bildet viser jorden som en liten piksel, badet i en stråle av lys fra solen, i en enormt rom av intet. Bildet var det siste romsonden tok før det slo av kameraet for godt. Foto: NASA

