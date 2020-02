Dom mot dansk kvinne tiltalt for gigant-svindel

Aktoratet mener retten bør vurdere om Nielsen bør få en historisk høy straff på opptil tolv års fengsel.

Svindelen ble oppdaget i oktober 2018. Nielsen hadde en svært betrodd stilling ved Socialstyrelsen i over 40 år og er tiltalt for å ha svindlet til seg 117 millioner danske kroner - tilsvarende 159 millioner norske kroner - i en periode fra 1993 frem til 2018.

Socialstyrelsen er underlagt barne- og sosialdepartementet i Danmark, og har som oppgave å forvalte en rekke tilskuddsordninger. Politiets etterforskning viser at Nielsen overført midler til sin egen konto, heller enn til dem som skulle fått pengene.

– Ingen savnet pengene



Før domsavsigelsen tirsdag sier Nielsens advokat, Nima Nabipour, at ingen savnet pengene før saken ble avslørt.

FORSVARER: Advokat Nima Nabipour forsvarer svindeltiltalte Britta Nielsen. Foto: Scanpix Denmark / Reuters

– Det er kanskje litt kynisk å si, men det var ingen som savnet pengene før en kommune fant ut av at det var noe galt. Så hvordan kan man si at hun har tatt fra de svakeste i samfunnet, når man år etter år ikke oppdaget noe, spør Nabipur retorisk i et intervju med dansk TV 2.

Advokaten mener det er flere formildende omstendigheter i saken. Han trekker frem Nielsens alder, at saken har familiære konsekvenser og at det er konstatert feil i myndighetenes kontrollfunksjoner.

Gråt i retten



65-åringen har erkjent å ha overført pengene til seg selv, men hun erkjenner ikke hele summen, da hun har uttalt at hun ikke husker alt. Under rettssaken tok 65-åringen til tårene da hun forklarte hvorfor hun startet med svindelen.



– Jeg falt for fristelsen og overførte pengene for å forbedre økonomien. Vi hadde problemer med å betale regninger, sa Nielsen ifølge DR.

Nielsen husker spesielt godt en overføring 4. juli i 1997. Hennes nå avdøde ektemann oppdaget at et større pengebeløp hadde kommet inn på deres felles konto.

– Da fortalte jeg hva jeg hadde gjort. Han ble forbannet og forskrekket. Jeg lovet ham å sende pengene tilbake, sa hun.

Kia Reumert snakket med pressen utenfor rettsbygningen i København. Foto: Scanpix Denmark / Reuters

13 millioner



Nielsens svigersønnen ble mandag dømt til åtte måneders fengsel for grovt heleri. Også flere av barna hennes er siktet for heleri.

Danske myndigheter har tidligere uttalt at de bare har funnet rundt 13 av 159 millionene som Nielsen skal ha lurt til seg. Deler av pengene hadde blitt investert i en bolig i Sør-Afrika som i høst ble solgt for så lite som 124.000 kroner. Selv kjøpte Nielsen boligen for 1,2 millioner kroner.



– Vårt inntrykk er at mange av pengene har gått til forbruk. Man har kjøpt varer som ikke lenger har noen verdi. Om man kjøper en flaske vi og drikker den opp, har den ikke noe verdi lenger, har advokat og bobestyrer Boris Frederiksen tidligere uttalt til BT.