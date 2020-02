Ansatt om bord på cruiseskipet:– Veldig snart vil vi alle være smittet

Til sammen er rundt 130 passasjerer om bord på skipet Diamond Princess bekreftet smittet av det nye coronaviruset. Mandag forrige uke ble cruiseskipet satt i karantene etter at en passasjer som gikk i land i Hongkong i forrige måned, ble diagnostisert med viruset.

3.700 passasjerer befinner seg om bord i skipet som siden mandag forrige uke har ligget havn i Yokohama-bukta.

– Snart vil vi alle være smittet

Binay Sarkar, en av nærmere tusen ansatte om bord, har latt seg intervjue av Washington Post.

– Veldig snart vil vi alle være smittet, sier Sarkar.

Han forteller videre at alle på skipet er redde for å bli smittet.

Passasjerene har blitt bedt om å holde seg inne i lugarene sine, og mange av dem har lugarer uten vinduer. Passasjerer med innvendige lugarer får lov til å gå ut på dekk 1,5 timer om dagen, med strengt tilsyn og under forutsetning at de holder en avstand på minst én meter. Skipet har derfor tidligere blitt omtalt som «et flytende fengsel».

Ringer venner om bord

Passasjerene har tidligere blitt lovet at de får tilbake pengene for reisen.

Australske Jan og Dave Binskin forteller til A Current Affair at de holder kontakt med venner om bord gjennom telefonen.

– Det er som å ringe for å forhåpentligvis få svar på at de ikke er døde, sier de.

Paret håper de snart kan forlate skipet.

– Vi er bekymret for at vi er ganske sårbare. Det virker som, selv om vi er i karantene og ikke får forlate lugarene, om flere mennesker blir rammet av viruset, sier hun.

Fullstendig isolasjon



Helsemyndighetene uttalte mandag at rundt 600 mennesker om bord er i akutt behov for medisin og at rundt halvparten av dem mottok medisinske forsyninger i løpet av helgen.

Cruiset, som startet fra Yokohama 20. januar, skulle egentlig ha vært ferdig 4. februar. Karantenen kan vare helt til 19. februar.