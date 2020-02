ELVERUM (ABC Nyheter): – Det var egentlig bare en spontan ferietur som dukket opp da vi fant noen billige flybilletter til Krakow, forteller «Frank».

Dette skjedde i november 2019, og kompisene hadde blitt enige om å at det skulle være en rolig helgetur, hvor de blant annet skulle besøke en konsentrasjonsleir – og slappe av med god mat. Alt dette hadde visstnok gått etter planen, helt til de gikk ut for å spise middag den siste kvelden.

– Mens vi gikk nedover gaten ble vi forsøkt lokket inn på flere nattklubber og strippeklubber, og vi takket nei flere ganger, fortsetter han.

– Så ble vi til slutt overtalt til å bli med inn på en klubb for å ta en drink og se på damene. Hva er det verste som kunne skje, tenkte vi.

Dette skulle vise seg å bli et skjebnesvangert valg for kompisene.

«Gratis» drink

Guttene forteller at de inne på strippeklubben kjøpte en øl hver mens de så på et show. Da ølen var tom, og de var klare til å gå ut igjen, tilbydde bartenderen begge en gratis drink. Frank forklarer at han selv følte seg ferdig, og forsøkte å takke nei til tilbudet. Han mener de ansatte deretter presset begge til å drikke opp innholdet i glassene.

– Den ene jenta satte seg foran meg og ønsket at vi drakk samtidig fra de to sugerørene i drinken, men jeg tror hun bare latet som at hun drakk.

– Og det var tydeligvis noe spesielt i de drinkene, skyter Erik inn.

Fordi etter de drinkene forsvant minnene til begge to.

– Det er helt svart etter at jeg fikk den drinken. Det neste jeg husker er at jeg våkner i en seng og ser bort på et toalett. Jeg tenkte det var rart at toalettet var plassert slik på hotellrommet, men jeg reiste meg opp og gikk bort til det. Da la jeg merke til at jeg var på en celle, og det lå flere mennesker på senger inne i det grå rommet som ikke hadde vinduer eller dørhåndtak, sier Frank.

Han skal så ha blitt forklart av en annen innsatt at han er satt på glattcelle, og at han får komme ut igjen når han er edru. Angivelig hadde han blitt plukket opp av en politibil etter at drinken ga ham black-out.

– Da begynte jeg å ta push-ups og sit-ups på cellegulvet, i håp om at alkoholen skulle gå ut av systemet fortere.

Han forteller at han kom seg ut av glattcellen på morgenkvisten, og sendte deretter melding til kompisen om at han var i live og ved godt behold. Erik ga ikke lyd fra seg, og Frank begynte å bli bekymret. Først ut på formiddagen fikk han endelig tak i kompisen, som over telefonen fortalte at de fortsatt var på byen.

Tappet for penger

Eriks husker heller ingen ting etter drinken.

– For meg var det også helt svart etter drinken - helt til jeg våknet og satt på en stol i en mørk kjeller. Lommeboka mi lå foran meg, med alle kortene strødd rundt på gulvet, og jeg var malt med rødmaling på hele overkroppen.

Etter dette skal Erik ha samlet tingene sine, før han ringte og møtte kompisen. Først da sjekket han nettbanken, og så at han var 23.000 kroner fattigere.

Finansklagenemda opplyste at det i 2017 og 2018 ble behandlet 21 saker hvor nordmenn hadde blitt belastet for mye på nattklubber i utlandet, ifølge VG. Det er likevel sjeldent slike saker går i de fornærmedes favør - da samtlige av de 21 sakene enten gikk i favør til banken, eller ble avvist.

Dyr barregning

Disse sakene har stor variasjon i pris, men den største klagesaken innebar en bar-regning på 650.000, fra en nordmann som også hevdet han ble dopet ned og lurt til gi fra seg koden, ifølge DN. Mannen fikk hverken medhold fra banken eller Finansklagenemda, og måtte derfor innse at det ble en usedvanlig dyr kveld på byen.

De fleste av disse sakene gjelder svindel ved nattklubber i Øst-Europa og Spania, opplyser Marianne Uppmann, avdelingsleder i Finansklagenemda.

– Klagene går ofte ut på at kortholder ikke vedkjenner seg en del av transaksjonene som er trukket på kontoen etter besøket på nattklubben. Dersom transaksjonen er utført med betalingskort og personlig kode, er det kortholderen som har bevisbyrden for at transaksjonen ikke er gjort av kortholderen selv eller med hans samtykke.

Erik forteller at han også fortvilet ringte banken da han oppdaget de manglende pengene, men de hadde ikke anledning til å stanse overføringen. Dette var fordi Nets hadde ringt til Erik da kortet ble trukket - for å bekrefte at dette var ønsket fra brukeren selv.

– Jeg husker ingenting av det, men jeg hadde tydeligvis godkjent det. Hvis jeg var litt ved min egen bevissthet ville jeg aldri sagt ja til noe sånt.

Basert på svindel

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, sier at de sjeldent får høre om slike saker, men de vet at de forekommer.

– Å oppsøke slike steder, anbefaler vi ikke. Det kan sikkert virke forlokkende for noen, men de aller fleste av disse stedene i utlandet er basert på å svindle eller lure og lokke mest mulig penger ut av kundene. Blir en svindlet og selv har signert eller brukt kode på kortet er det få muligheter til å få refundert noe.

Voll anmoder norske turister om å utvise aktsomhet ved utenlandsopphold, for å unngå lignende svindelsaker.

– Mange uhell i utlandet skjer blant unge som har fått i seg for mye alkohol. Det er derfor viktig at vennegrupper holder sammen, og mangler en, reis ikke hjem før alle er med. La heller ikke drinker og annen drikke stå uten tilsyn. Selv en helt vanlig cola kan være et mål for de som vil dope ned noen.

Mange utlendinger i fyllearresten



Politisjefen i Krakow, Piotr Szpiech, bekrefter for ABC Nyheter at utenlandske turister ofte havner i fyllearresten i byen – hvis de blir funnet liggende på gata, sovende i et busskur, hvis de er aggressive, eller om de er ute av stand til å ta vare på seg selv. Dette er ikke innenfor politiets varetekt, men det er et spesielt tilbud for personer som har fått i seg for mye alkohol.

– Ofte tar vi de også inn for å forhindre at de blir ofre for kriminalitet, forteller Szpiech.

Han kan ikke bekrefte om dette var tilfelle ved historien til Frank og Erik, men han opplyser allikevel at det kommer mange henvendelser fra turister som opplever at de har blitt dopet ned på nattklubber.

– Vi tar dette veldig alvorlig, men i de aller fleste tilfellene har det vist seg at disse ikke hadde spor av narkotiske stoffer i blodet. Erfaringsmessig har turistene drukket så mye at de har blitt lett bytte for kriminelle som vil loppe de for penger.

Kompisene fra Elverum forteller at de i alle fall har lært seg en lekse, og at de skal holde seg unna slike steder ved fremtidige ferier.