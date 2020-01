Iran var snar med å skylde på teknisk feil på motoren da flyet med 167 passasjerer krasjet 5 minutter etter avgang 22 kilometer nordvest for Teheran natt til onsdag.

Umiddelbart videreformidlet den ukrainske ambassaden til Iran meldingen. Så ble den trukket tilbake.

Dette skjedde etter at Iran erklærte at de ikke kom til å frigjøre de «svarte» boksene (som egentlig oransje, journ.anm), som inneholder flydata og taleopptak, til flyprodusenten Boeing eller noen amerikanske inspektører. Etter internasjonale regler (ICAO) skal de hjemlandene inviteres til de som var

ansvarlige for ruten (Ukraina), eieren av flyet (Ukraina), produsenten av motoren (Frankrike), og produsenten av flyet (Boeing). Det siste kommer altså ikke på tale.

OPS-gruppen, en forening for piloter, flygeledere og andre fra luftfartsindustrien, som påstår de har 5000 medlemmer, har analysert noen av bildene fra ulykken.

«De viser åpenbare splinthull (prosjektilhull, «shrapnel holes») i skroget og vingseksjonen. Hvorvidt de kom fra motoren eller fra en missil, kan diskuteres», skriver de i sin analyse, og anbefaler at man tar utgangspunkt i et missilangrep.

Artikkelen fortsetter under bildene.

Foto: ISNA (Iranske stundeters nyhetsformidling) / Reuters / OPS Group

Bildet viser en del av vingen med hull fra prosjektiler, men det er uvisst hva som er år saken Foto: ISNA / OPS Group

Minst to videoer har dukket opp, angivelig av flyulykken (se video øverst i saken). Den ene på den russiske chattetjenesten Telegram. Granskningsnettstedet Bellingcat mener å ha verifisert videoen, som viser en eksplosjon i luften.

Bulldosere

Rett etter at deler av flyvraket ble samlet opp, var iranske bulldosere raske med å fjerne resten.

Den jordanske nettsiden Al Hadath var raske onsdag med å skrive at ulykken skyldes et uhell med antiluftsmissil. Dette benektes av Iran. Alle teorier om at flyet ble skutt ned av en iransk missil er «psykologisk krig mot Iran», ifølge talsperson Ali Rabiei.

New York Times har kommet med anonyme kilder fra amerikansk etterretning om to missiler skutt ut rett etter at flyet tok av.

Flytrafikkanalytiker Richard Aboulafia sier til Al Jazeera at «fly tar ikke av og bare eksploderer som en granat av seg selv», og sier dette ser ikke ut som en feil i en turbin. Han kaller iranske påstander som «bisarre».

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskij sier at teorien om en missil skjøt ned flyet må undersøkes.

– Alle versjoner av hva som kan ha hendt må granskes, sier han.

Ukraina skeptiske til «motorproblemer»

Ukrainske eksperter som slapp til etterforskningen avviser at en brann startet i flyets motorer, noe som svekker påstanden til iranske myndigheter, ifølge ifølge Kyiv Post og Unian. Det påpekes også at flyet gjennomgikk en sikkerhetsjekk så sent som 6. januar. Ulykken er den første med dødsfall i løpet av flyselskapets 27 år lange historie.

– Akkurat nå ser jeg begge motorene – ingen spor etter brann i dem. Ingen spor etter brann i vingene heller, så teorien om motortrøbbel og motoreksplosjon kan ikke støttes her og nå, sier en kilde til Unian.info.

Amerikanske kilder i Newsweek mistenker det russiskproduserte systemet «SA-15 Gauntlet» med integrert radar, slik designert av NATO, beregnet på «siste skanse-forsvar» mot flygende objekter.

Russerne mistenker «sammenstøt»

Russerne utelukker ikke at det var tilfelle, men de vil avvente resultatet av etterforskningen.

– Det ser riktignok veldig ut som et resultat av et sammenstøt med et eksternt objekt, men det krever verifisering, sier Frans Klintsevitsj fra forsvarskomiten i det russiske Føderasjonsrådet, ifølge The Moscow Times.

Men han understreker at det uansett er tåpelig hvis noen antar at russerne hadde noe med dette å gjøre. Andre medlemmer av rådet advarer sterkt mot å gi Iran skylda helt uten videre og foregripe etterforskningen.

Det private etterforskningsfirmaet IHS Markit sier til USA Today at tilgjengelig flydata er uforenelig med Irans påstander. Flyet steg som normalt etter avgang, før det forsvant fra radarene i 8000 fots høyde.

«Dette er forenelig med en katastrofal hendelse om bord på flyet», sier deres analyse.

Snudde tilbake mot flyplassen?

Flyet dreide mot høyre før det krasjet. Enkelte medier skriver dette tyder på at flyet prøvde å vende tilbake mot flyplassen, men tidligere sjefsinspektør i det amerikanske samferdselsdepartementet, Mary Schiavo, er skeptisk.

– Det er usannsynlig at flymannskapet hadde mulighet til å endre kurs. Den observerbare dreiningen var et fly som faller ned fra himmelen, sier hun til USA Today.

De ukrainske etterforskerne er heller ikke sikre på om dreiningen var villet eller ikke. Fraværet av kommunikasjon med tårnet, ingen brann i motorene, tyder enten på et terrorangrep, kollisjon med en drone, eller et antiluftsmissil, ifølge Unian.