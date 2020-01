Avgjørelsen ble tatt onsdag av aboriginske ledere ved Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY), et myndighetsområde for aboriginske australiere som ligger helt nordvest i delstaten Sør-Australia.

Kameldyrene vil bli skutt fra helikoptre av profesjonelle jegere for å hindre dem i å drikke for mye vann i de hardt tørkerammede områdene.

Dromedar fotografert i New South Wales i Australia. Foto: Wikipedia

– Vi har blitt sittende fastlåste i denne stinkende glohete og ukomfortable situasjonen, der vi føler oss dårlige. Dette fordi disse kamelene brøyter ned gjerder, kommer seg inn blant husene og prøver å få tak i vann gjennom aircondition-anlegget, sier Marita Baker, styremedlem ved APY til The Australian.

Miljøfare

Det er også bekymringer for drivhusgassene dyrene gir fra seg da kamelene, i likhet med kyr, gir fra seg store mengder metan. Ifølge avisen skal dette tilsvare ett tonn CO 2 per år.

De ville dromedarene har nå blitt et stort problem da de fører til store skader på infrastruktur og utgjør en fare for mennesker. Kameldyrene har også trampet hverandre i hjel i desperat jakt på vann.

– I noen tilfeller har døde dyr forurenset viktige vannkilder og kulturelle områder, sier en talsperson for miljødepartementet i Sør-Australia til australske ABC News.

Må holde bestanden nede

Ifølge Independent er det omtrent 1,2 millioner ville dromedarer i Australia. De ble introdusert til landet på 1800-tallet fra India og Afghanistan for å brukes til transport og konstruksjonsarbeid.

Myndighetene har lenge måttet jobbe aktivt for å holde bestanden nede, da den ellers ville fordoblet seg omtrent hvert tiende år.