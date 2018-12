– Saturns ringer vil forsvinne

En ny NASA-studie later til å bekrefte at Saturns ikoniske ringer forsvinner i det høyeste tempo som ble anslått av Voyager-sondene for flere tiår siden.

Ringene trekkes mot Saturn av tyngdekraften, som et støvete regn av ispartikler. – Vi antar at «ring-tapningen» trekker inn en mengde vann som kunne fylt et olympisk svømmebasseng hver halvtime, sier James O’Donoghue ved NASAs romsenter Goddard i en pressemelding fra den amerikanske romfartsorganisasjonen. – Bare basert på dette vil hele ringsystemet forsvinne i løpet av 300 millioner år. Om man legger til målingene fra Cassini-sonden, som påviste materiale som faller mot Saturns ekvator, har ringene bare 100 millioner igjen. Dette er relativt kort tid gitt at Saturn er over 4 milliarder år, sier forskeren, som har ledet en studie av «ringregnet». Astrofysikere har lenge undret seg over om Saturn ble dannet med ringsystemet, eller om de kom til senere. Den nye forskningen tyder på sistnevnte, og man mener nå de neppe er mer enn 100 millioner år gamle. – Om de er midlertidige kan det hende vi akkurat gikk glipp av å se gigantiske ringssystemer rundt Jupiter, Uranus og Neptun, som bare har tynne ringer i dag, sier O’Donoghue. Les også: Styrtet inn i Saturns atmosfære Når ble ringene til? Det har blitt fremmet flere teorier for å forklare ringenes opphav. Om de kom til sent i planetens eksistens kan de ha blitt dannet da små ismåner i bane omkring Saturn kolliderte, kanskje fordi banene deres var forstyrret av gravitasjonen fra en passerende asteroide eller komet. Saturns ringer består stort sett av isklumper. Størrelsen på disse varierer fra støvkorn til isfjell flere meter på tvers. Partiklene balanserer mellom tyngdekraften fra Saturn og farten i egne baner. Forskernes observasjoner avslørte glødende bånd på Saturns nordlige og sørlige halvkuler, der magnetfeltet som krysser ringene når ned til planeten. De analyserte lyset for å fastslå mengden nedfall fra ringsystemet, og effekten det har på Saturns øverste atmosfære. (Artikkelen fortsetter under bildet)

Saturns måne Enceladus driver foran ringene til gassgiganten. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Også regn fra måne Gruppen oppdaget også et glødende bånd enda høyere på den sørlige halvkulen, der Saturns magnetfelt krysser månen Enceladus’ bane. – Dette er også en rik kilde til «regnet» som faller fra ringene ned mot Saturn. Geysirene på Enceladus overflate gjør at månen regnes som et av de mest attraktive målene for leting etter liv andre steder i solsystemet. Forskerne ønsker nå å studere hvordan ringregnet endres med sesongene. Ringene eksponeres for sollys i løpet av Saturns reise rundt solen, som tar 29,4 år. Les også: – Saturns måne Dione har et underjordisk hav