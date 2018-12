USA mener Russland bryter med INF-avtalen om mellomdistansevåpen, og president Donald Trump har truet med å trekke landet fra avtalen. Våpenet det dreier seg om: Novator 9M729.

I en tale ved Wilson Center 29. november fortalte Christopher Ford i det nasjonale amerikanske sikkerhetsrådet at det russiske våpenet USA bekymrer seg for er Novator 9M729, kalt SSC-8 av NATO.

Det landbaserte kryssermissilet er antatt å ha en rekkevidde på 500-5500 km, og bryter i så fall med den viktige nedrustingsavtalen INF fra 1987. Den regulerte utplassering av mellomdistansemissiler som kan bære atomstridshoder.



Det er første gang det bekreftes fra offisielt hold hvilket våpen USA mener bryter avtalen, ifølge magasinet National Interest.

I en rapport fra det amerikanske utenriksdepartementet i april 2017 heter det:

«USA finner at Den russiske føderasjon per 2016 fremdeles bryter forpliktelsene i INF-avtalen om ikke å besitte, produsere eller teste bakke-til-luftraketter med rekkevidde fra 500-5500 km, eller å produsere og besitte oppskytingssystemer for slike våpen.»

New York Times skrev i februar 2017 at Russland i hemmelighet har utplassert det nye kryssermissilet ved rakettbasen Kapustin Jar sør i Russland. Basen ligger 2300 km fra Berlin. Allerede i 2014 omtalte den amerikanske avisen det mulige russiske avtalebruddet, og USAs president Barack Obama anklaget Russland for avtalebrudd etter test av en bakke-til-luft-rakett. Han skal ha latt være å trekke USA fra avtalen etter europeisk press.

Våpenet tilhører trolig samme familie som Kalibr sjø-til-luft-rakettene, ifølge National Interest.

Russiske soldater laster på plass Iskander-M-missiler før testskyting ved Kasputin Jar-basen, der bataljonene med det nye Novator 9M729-våpenet sies å befinne seg. Novator-våpenet antas å bruke samme oppskytningsteknologi om det mobile Iskandersystemet. Illustrasjonsfoto: Det russiske forsvarsdepartementet, fra en øvelse i mars 2018.

Pentagon bekymret



«En offentlig hemmelighet», skriver Deutsche Welle.

Det nye rakettprogrammet volder det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon hodebry, og det er lagt planer for eventuelle tilsvar, inkludert utplassering av ytterligere rakettforsvar i Europa, eller utvikling av nye kryssermissiler.

Deltakere på Det internasjonale økonomiske forum i St. Petersburg ser en tale fra Russlands president Vladimir Putin. 2. juni 2017. NTB Scanpix/Reuters.

Hver av de russiske missilbataljonene antas å ha fire mobile oppskytningsramper med omkring et halvt dusin raketter med atomstridshoder på hver. De mobile rampene tilsvarer Iskander-launcheren. Dette er et kortdistansesystem som også kan levere atomstridshoder, men er tillatt i avtalene.

Som følge av INF-avtalen i 1987 destruerte Russland og USA 2692 missiler.

Under et oppvaskmøte USA innkalte til i november 2016 avviste russiske myndigheter avtalebrudd, og svarte med sine egne anklager om amerikanske brudd på INF-avtalen.

I oktober 2018 truet USAs president Donald Trump med å trekke landet fra avtalen.



NATO-støtte til USA



Etter utenriksministermøtet i NATO onsdag 5. desember fikk USA også forsvarsalliansens støtte i sine anklager.

«De allierte har konkludert at Russland har utviklet og satt i drift et missilsystem, 9M729, som bryter med INF-avtalen og utgjør en betydelig risiko for Euro-atlantisk sikkerhet», het det i en uttalelse etter toppmøtet.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i samtale med medie under en pressekonferanse i NATO-hovedkvarteret i Brussel i oktober. Han orienterte om de antatte russiske bruddene på INF-avtalen. NTB Scanpix/AP.

«Russland holder seg strengt til avtaleverket, og USA vet dette», sa Maria Zakharova, talskvinne i det russiske utenriksdepartementet, ifølge BBC News.

USA ga Russland 60 dager til å på ny overholde avtalen, ellers vil USA selv slutte å overholde den . For begge land er det et problem at avtalen ikke omfatter Kina, som har et arsenal på 300 atomvåpen, melder Aftenposten onsdag.

USA trakk seg under president George W. Bush fra en annen rakettavtale, Anti-Ballistic Missile Treaty, i 2002, og tok fatt på bygging av et «rakettskjold».

