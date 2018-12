44 tidligere senatorer: – Vårt demokrati står på spill

Både republikanere og demokrater går sammen i et brev for å advare sittende senatorer om den farlige tiden USA går inn i.

«Kjære kolleger i senatet. Som tidligere medlemmer av det amerikanske senatet, demokrater og republikanere, er det vår delte mening at vi går inn i en farlig periode, og vi føler en plikt til å snakke om de alvorlige utfordringene som møter rettsikkerheten, grunnloven, myndighetene og vår nasjonale sikkerhet.»

Slik åpner et brev signert 44 tidligere senatorer, publisert i Washington Post mandag. 32 demokrater, ti republikanere og to uavhengige politikere har underskrevet brevet.

De skriver videre at Robert Muellers etterforskning av presidenten og hans administrasjon nærmer seg slutten, samtidig som regionale konflikter og globale konfrontasjoner truer landets sikkerhet, økonomi og stabilitet.

– Sett grunnloven og demokratiet foran alt

De tidligere topp-politikerne minner sine utøvende kolleger om at deres plikt er overfor grunnloven og demokratiet, og oppfordrer dem til å sette landet og demokratiets interesser først, uansett hva som skjer.

Både demokratiet og nasjonale sikkerhetsinteresser står på spill, ifølge de 44 som har underskrevet brevet. Da er det senatets oppgave å sørge for at landets institusjoner fortsatt fungerer fritt og uavhengig.

«I kritiske øyeblikk i vår historie, når konstitusjonelle kriser har truet vårt fundament, har det vært senatet som har forsvart vårt demokrati. I dag er nok en gang en slik tid.»

Knytter Russland til valgkamp i 2015

Samtidig som Muellers Russland-granskning går mot slutten, tar demokratene kontrollen i representantenes hus etter mellomvalget. De har varslet omfattende granskninger.

Fredag ble det oversendt et 40 sider langt rettsdokument fra påtalemyndigheten til det føderale rettsvesenet i USA.

I dokumentet kommer det fram at Russland tilbød Trumps valgkampteam politisk samarbeid allerede i 2015.

Presidentens tidligere advokat Michael Cohen har hatt syv møter med etterforskerne hvor han blant annet har fortalt om en betrodd person i Russland som flere ganger foreslo møter mellom Trump og Russlands president Vladimir Putin. Han ønsket en «politisk synergi» mellom de to.

– Trump risikerer å havne i fengsel

Ifølge rettsdokumentet arbeidet også Michael Cohen på ordre direkte fra Trump da han betalte ut ulovlige «hysj»-penger til Karen McDougal og Stormy Daniels.

Hysj-penger betalt til Stormy Daniels skaper problemer for USAs president Donald Trump. Foto: Ethan Miller and Olivier Douliery / various sources / AFP / NTB Scanpix

Påtalemyndigheten mener utbetalingen er et brudd med valgkampfinansieringsloven, og de har lagt ned påstand om fengsel i 4-5 år for Cohen, som i august erklærte seg skyldig i banksvindel og ulovlig valgkampfinansiering.

Etter at innholdet i rettsdokumentet ble kjent, har toppdemokrat Adam Schiff uttalt til CNN at Trump har reelle utsikter for å havne i fengsel.

– Mitt synspunkt er at det er en reell mulighet for at den dagen Donald Trump forlater presidentembetet kan Justisdepartementet tiltalte ham, og at han er den første presidenten på veldig lenge som risikere å havne i fengsel, sier Schiff til CNN.

Presidenten avviser konsekvent alle anklager mot ham, og kaller Muellers etterforskning for en heksejakt.

Trump hevder at utbetalingene til Daniels og McDougal var lovlige, og kaller dem en «enkel privat transaksjon», ifølge nyhetsbyrået AP.

