Konflikten som har preget idretts-Norge i lang tid, har også nådd utlandet.

Hovedoppslaget på CNN Sport var i dag den tragiske familiefeiden mellom Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen og faren Gjert Ingebrigtsen.

Med tittelen «Norges raskeste – og mest kjente – løpe-familie blir revet i stykker av påstander om ‘aggresjon og fysisk avstraffelse’» kartlegger CNN grundig konflikten, som også inkluderer friidrettsforbundet og løper Narve Gilje Nordås.

Duplantis: – Glad det ikke er min far

Sveriges stavhoppstjerne Armand Duplantis uttaler seg om Ingebrigtsen-konflikten. Foto: Fabrice Coffrini / AFP / NTB

Også nabolandet Sverige har plukket opp nyheten. De har spurt hva deres største friidrettsstjerne, stavhopperen Armand Duplantis, sier om konflikten.

– Jeg hørte at de (Ingebrigtsen-brødrene, journ.anm.) hadde gjort et intervju for en uke siden. Jeg er glad for at det ikke er min far, sier Duplantis til svenske TT.

Videre sier Duplantis at han ikke har vært i samme situasjon, og at han aldri har blitt presset til å stavhoppe av foreldrene, som mange kanskje tror.

– Jeg har hatt utmerkede foreldre og oppvekstkår.

Nyheten har også blitt plukket opp av internasjonale aviser som The Washington Post , BBC og tyske Bild.

Danske Ekstra Bladet kaller saken et «vilt drama».

Se video: Gjert-klippene alle snakker om

Betent konflikt

Gjert Ingebrigtsen var i en årrekke treneren til sønnene Henrik, Filip og Jakob, og hjelp de til verdenstoppen. I 2019 ble han kåret til årets trener på Idrettsgallaen i 2019.

Samarbeidet tok slutt vinteren 2022. Siden da har Gjert trent stjerneskuddet Narve Gilje Nordås.

I sommer ble Gjert Ingebrigtsen nektet trenerakkreditering i friidretts-VM i Budapest. Han fikk dermed ikke være tett på Nordås inne på stadion.

Det bidro til en rekke medieoppslag og en skarp tone mellom Nordås og Jakob Ingebrigtsen underveis i mesterskapet.

Norges Friidrettsforbund slo nylig fast at Gjert Ingebrigtsen ikke får akkreditering som trener i neste års innendørs-VM og EM. I tillegg anbefalte de Olympiatoppen om å gjøre det samme i Paris-OL. Avgjørelsen er senere blitt advokatmat.

Dette styret som har vært «mediemat» siden akkrediterings-nekten til VM ble kjent, har ført til at brødrene i en kronikk publisert i VG avslører hvorfor de har brutt med faren.

I kronikken anklager de Gjert for å ha vært voldelig og brukt trusler i oppveksten.

Gjert har avvist anklagene, og en fjerde Ingebrigtsen-bror har skrevet en egen kronikk hvor han blant annet sier han aldri har fryktet faren.

I går ble det kjent at et familiemedlem har anmeldt Gjert for vold.