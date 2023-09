Espen Bjervig slutter i Skiforbundet

Espen Bjervig (51) slutter som langrennssjef i Norges Skiforbund, melder VG.

– Jeg har vært lenge i en krevende jobb. Det krever at du er 110 prosent på ballen hele tiden. Jeg hadde en plan om å gi meg etter OL i Beijing i 2022, men det ville ikke vært noe morsomt å gi seg etter et mesterskap som ikke ble husket som det beste sportslige for Norge, sier han til VG.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland er ikke overrasket over nyheten.

– Det er ikke overraskende at han slutter. Det har vært en krevende jobb, med mye fokus på utenomsportslige saker som har tatt mye fokus, sier Aukland til NRK.

Fakta om Espen Bjervig * Alder: 51 år (født 30. juni 1972) * Bor på Jessheim. Kommer opprinnelig fra Nøtterøy. * Har vært ansatt i Norges Skiforbund siden 2014. Først som administrativ leder og deretter som langrennssjef fra 2018. * I tillegg var han sportssjef for ski-VM i Oslo i 2011 og daglig leder i Bjørn Dæhlie Sport i perioden 2011 til 2014. * Er utdannet siviløkonom fra BI. * Tidligere norsk landslagsløper. Konkurrerte i verdenscupen i langrenn fra 1995 til 2003. * Tok sølvmedalje på stafetten i VM i 1999 – det eneste internasjonale mesterskapet han deltok i. Vant ett verdenscuprenn i estiske Otepää samme år. * Har erfaring som ekspertkommentator for NRK. * Aktuell: Slutter som langrennssjef ved årsskiftet.

– Litt selvinnsikt

Bjervig ble ansatt i Norges Skiforbund i 2014 og har vært langrennssjef siden 2018.

– Jeg gleder meg som en unge til sesongåpning og være med på verdenscup, jeg er ikke lei på den måten. Men merker at jeg mangler sulten som kreves for å slåss blant de beste i verden. Det er litt selvinnsikt.

51-åringen vil fortsette i stillingen ut året og være disponibel for Skiforbundet og langrennskomiteen ut 2023/24-sesongen. Bjervig har ikke bestemt seg helt for hva han skal gjøre når han er ferdig i jobben, men forteller til VG at han har «noen tilbud».

Stor suksess

Under Bjervigs tid har norsk langrenn hatt stor sportslig suksess, men samtidig mange kontroverser og ubehagelige saker. Dette er resultatene siden han overtok som langrennssjef:

* Verdenscupen: Tre av fem mulige sammenlagtseirer for hvert kjønn.

* Ski-VM 2019: 10 gull, 3 sølv, 5 bronse (på 12 øvelser)

* Ski-VM 2021: 9-5-4

* OL 2022: 5-1-2

* Ski-VM 2023: 7-6-3.

Bjervig er tidligere langrennsløper og konkurrerte i verdenscupen mellom 1995 og 2004. Han vant én verdenscupseier i løpet av karrieren. Bjervig var med på det norske stafettlaget som tok sølv under VM i Ramsau i 1999.

Etter langrennskarrieren har han blant annet vært ekspertkommentator for NRK.