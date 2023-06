«Du må svare nå! Dette er et politiavhør».

Meldingen tikket inn på 23-åringens mobil under den siste oppkjøringen før Ski-VM i Planica i Slovenia i slutten av februar.

– Jeg tok på meg alt ansvaret

Samme dag hadde hun latt være å svare på et ukjent nummer. Selv om det ringte flere ganger orket hun ikke å ta den. Da hun så SMS'en tok hun motet til seg og ringte tilbake. Så startet politiavhøret.

I dag, fire måneder senere, forteller Frida Karlsson om sitt personlige drama.

– Jeg ville bare avslutte den samtalen. Men politiet ville at jeg skulle beskrive hvordan alt skjedde, egentlig alle detaljene. Så jeg sa at jeg skulle på trening, var stresset og tok ikke hensyn, og tok på meg alt ansvaret, forteller 23-åringen til Expressen.

– Jeg har prøvd å hysje dette ned

Bilulykken fant sted i forkant av verdenscuprennet i Toblach i nord-Italia i starten av februar. Både bilen hun selv kjørte, og bilen hun kolliderte med, ble totalvrak. Til alt hell ble hverken hun eller den andre sjåføren alvorlig skadet.

– Det gikk kjempebra, selv om det var en skikkelig krasj. Der og da tenkte jeg at nå er det helt slutt. Mannen jeg krasjet med, ble litt irritert fordi han skulle selge bilen sin dagen etter, fortalte Karlsson i etterkant av kollisjonen.

Det var først da svenske medier fikk kjennskap om ulykken at 23-åringen valgte å kommentere saken offentlig.

– Jeg har prøvd å hysje dette ned. Kollisjonen var min feil, og jeg er ansvarlig for den. Det var klønete, og jeg fikk litt nakkevondt og kanskje en liten hjernerystelse som gjorde at jeg fikk et skikkelig dårlig siste renn før VM, uttalte Karlsson til svenske P4 Extra.

– Jeg var i sjokk

Til Expressen utdyper hun hva som egentlig skjedde.

– Det er et farlig kryss. Og jeg tror vi begge kjørte litt uforsiktig inn i det. Det første jeg sa etter smellen var at «jeg skal ikke til noe sykehus, jeg skal trene nå». Men jeg var i sjokk. Det står høyt på listen over de skumleste tingene jeg har vært gjennom. Lenge etterpå var jeg hysterisk og lettskremt, husker den svenske skistjernen fra sammenstøtet som kunne ha blitt fatalt.

I ettertid har hun slitt med smerter i nakken. Hun tror det kan være en form for whiplash.

Til tross for den svært dramatiske oppladningen, endte Frida Karlsson likevel opp med to sølv og to bronse under Ski-VM i Planica.