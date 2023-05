Justyna Kowalczyk mistet ektemannen i snøskredulykke

Det får polske Eurosport bekreftet, ifølge VG.

– Han døde i et snøskred, han ble funnet torsdag, sier Jerzy Natkanski, direktør for den polske fjellstiftelsen «Foundation for Support of Polish Mountaineering» til polske Eurosport.

Kowalczyk var langrennsekspert for kanalen under Planica-VM.

Også stiftelsen bekrefter dødfallet på sine Facebook-sider.

«Et ufattelig tap. Kacper Tekieli døde i Alpene. Våre kondolanser til hans kjære».

Kacper Tekieli var en kjent klatrer og klatreinstruktør i Polen. På hans egen Instagram-konto har han delt flere bilder fra Alpene den siste tiden. Der han skal ha besteget flere fjell på over 4000 meter.

Målet skal ha vært å bestige samtlige 82 fjelltopper på mer enn 4000 meter på kort tid.

Han og Kowalczyk har bodd i Sveits de siste årene. Det var også her dødsfallet skjedde.

Paret har sønnen Hugo på to år sammen.