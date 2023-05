Therese Johaug har født

«Takk til alle som flagget litt ekstra for oss i dag. Alt står bra til med alle involverte!» skriver den tidligere roeren.

Johaug la opp etter forrige sesong. Hun avsluttet karrieren med å vinne tre OL-gull i Beijing.

Den tidligere langrennsløperen røpte i januar at hun og Hoff skulle bli foreldre med et bilde på Instagram av hunden, et kosedyr og et par babysko med teksten «flokken utvides», med en emoji av en baby og en hund.

Johaug har jobbet som langrennsekspert både på NRK og TV 2 i vinter. Nå venter det en ny tilværelse som mamma.