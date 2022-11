– Alle har rett til sin mening. Men jeg synes likevel det er veldig urovekkende å aktivt støtte et brutalt regime som fører krig mot et annet land, sier den svenske langrennsprofilen Linn Svahn (22) til Expressen.

Utspillet kommer etter at Russlands stjerneskudd Veronika Stepanova raste mot beslutningen til Det internasjonale skiforbundet om å forlenge utestengelsen av utøvere fra Russland og Belarus fra internasjonale konkurranser.

– Det er ingenting annet enn hykleri. Minn meg på når utøvere fra Israel og USA ble utestengt, og for hva, sa Stepanova.

– Høres ikke ut som et spørsmål

Utøvere fra Russland og Belarus har vært utestengt siden mars som følge av krigshandlingene i Ukraina.

På spørsmålet om hun forstår beslutningen basert på Russlands krig i Ukraina, svarte Stepanova:

– Det der høres ikke ut som et spørsmål, mer som en stilling til et standpunkt. Jeg har lest hva FIS skrev i sin uttalelse, og det er den uttalelsen jeg forholder meg til.

Veronika Stepanova mottok hyllest av Russlands president Vladimir Putin etter innsatsen i vinter-OL. Foto: AP / NTB

Hyllet av Putin

Svahn er klokkeklar på at russerne bør forbli utestengt.

– Jeg synes ingen russere skal få komme tilbake til idrettsarenaen. Det kommer jeg til å stå for hele veien, sier hun til Expressen.

Stepanova var en av utøverne som ble hyllet av president Vladimir Putin etter OL i Beijing sist vinter.