Mandag kveld tok Jakob Ingebrigtsen seg lett til semifinalen på 1500 meter i EM som går av stabelen i München i disse dager.

Tirsdag kl. 21.00 står han klar til start for å løpe 5000 meter finale.

Da er det som vanlig bare gull som er godt nok for Sandnes-gutten.

I et intervju med TV 2 forsvarer pappa og tidligere trener Gjert Ingebrigtsen sønnens høye krav til seg selv, men advarer samtidig folk mot å ta sønnens uttalelser ut av kontekst.

Kaller Jakob-kritikk for humor

– Dette var forferdelig! Frustrerende! sa Ingebrigtsen til NTB etter at han hadde løpt inn til sølv på 1500 meter i Eugene 20. juli.

Dette skapte reaksjoner blant det norske folk, noe pappa Gjert kaller for humor.

– At forståsegpåere i sosiale medier ikke greier å sette seg inn i Jakobs verden og forstå hans uttalelser, er humor.

– Jakob har alltid rett, slik han ser verden på. Men fra ditt ståsted, og for folk bak tastaturet, virker det helt absurd. Fordi folk greier ikke å sette seg inn i konteksten, legger han til.

Ingen dialog mellom Gjert og Jakob under EM

Gjert forklarer at sønnen er ekstrem, men kaller han samtidig dedikert og profesjonell og mener han skal ha kred for at han selv tar ansvaret hvis noe ikke går helt etter planen.

Skryten fra pappa må derimot Jakob få høre om i ettertid.

Etter bruddet med faren som trener tidligere i år, fortalte han på et digitalt pressemøte før EM at han og faren ikke kommer til å ha noen dialog med Gjert under mesterskapet.

– Jeg er ikke der for å ha dialog med noen. Jeg er der for å springe løp. Den eneste dialogen har jeg med meg selv, sier Ingebrigtsen på en pressekonferanse.

Gjert er uansett tilstede på stadion i München for å se sin yngste løpersønn prøve å forsvare EM-gull på 1500 meter og 5000 meter.