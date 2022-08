Friidrettstrener til britisk OL-vinner livstidsutestengt

Treneren til den britiske OL-vinneren i sjukamp Jessica Ennis-Hill, Toni Minichiello, er utestengt på livstid for seksuell trakassering.

Minichiello ble funnet skyldig i å ha begått elleve alvorlige anklager av en uavhengig saksbehandlingsgruppe, opplyser BBC.

Et uavhengig panel fant at Minichiellos handlinger «hadde alvorlige konsekvenser for den mentale helsen og mentale velværet til idrettsutøverne under hans ansvar».

Grove brudd

Funnene gjelder anonyme idrettsutøvere over en 15-årsperiode. Et dommerpanel har funnet Minichiello skyldig i:

Gjort upassende seksuelle referanser og gester til idrettsutøvere

Unnlot å respektere utøvernes rett til et privatliv ved å komme med påtrengende henvendelser og personlige kommentarer om deres personlige liv

Engasjert i seksuell fysisk oppførsel

Uønsket berøring av idrettsutøvere som han skyldte omsorgsplikt

Engasjert i upassende og noen ganger aggressiv atferd, mobbing og følelsesmessig overgrep

Oppfordrer å stå frem

Panelet la til at Minichello hadde etterlignet seksuell aktivitet med idrettsutøvere, upassende og uønsket berørt noen, samtidig som han kom med påtrengende henvendelser og nedsettende kommentarer om deres personlige liv.

Dette inkluderte å komme med upassende kommentarer om noen av idrettsutøvernes forhold og kjærester, og fortelle en at hun «aldri ville gifte seg» og «aldri få barn».

UK Athletics sa at de «ønsker å anerkjenne de som har stilt seg frem for å avlegge vitnemål i denne saken. Vi takker dem og oppfordrer på det sterkeste alle med bekymring til å stå frem».