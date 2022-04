Onsdag kveld valgte Rosenborg ny styreleder på klubbens årsmøte. Tore Strømøy (62) stilte til valg mot Cecilie Gotaas Johnsen, men led et knusende nederlag og tapte 723 stemmer mot 63. Gotaas Johnsen er dermed RBKs første kvinnelige styreleder.

Etter valget var ikke Strømøy fornøyd med hvordan han ble behandlet.

– Jeg ble omtrent karakterdrept fra scenen med at de dro frem Byåsen og greier. Jeg kjente meg ikke igjen i det. Det er greit nok. Jeg tenkte jeg kanskje fikk komme opp og si noe, men det var ikke slik det var. Det var såpass klart at det var greit, sier han til TV 2.

– Partert og ødelagt

Strømøy reagerer på at han ikke kom til ordet, og også hetsen han har fått i forkant av styreledervalget.

– Jeg skjønte hvilken vei det ville gå. Etter jeg ble partert og ødelagt fra scenen og at man fikk stå og holde på sånn, der jeg ikke fikk si noen ting, så skjønte jeg at dette løpet er pent kjørt, sier Strømøy overfor VG.

Ifølge programlederen har han aldri fått så mye negativ omtale noen gang, som han har fått på Facebook i forkant av valget.

– Det har vært folk som har brukt nesten hele tiden på å bekjempe at jeg skulle ha muligheten til å komme til her. Det er interessant at folk holder på slik. Jeg sitter ikke akkurat med en følelse av at jeg gikk glipp av en kjempesjanse etter det jeg har opplevd. Det har vært så mye stygt, at jeg har tenkt «himmel og hav, å gå inn i de greiene der...» De har en jobb å gjøre med å snu dette, sier Strømøy til TV 2.

Han er skuffet over resultatet.

Kunne tatt ordet

Rosenborgs nye styreleder er fornøyd med valgresultatet, og setter pris på tillitserklæringen fra medlemmene.

Hun mener Storøy kunne tatt ordet og tatt posisjon på noen av sakene.

Tidligere denne uken trakk Rosenborg-legende Rune Bratseth seg fra Rosenborgs styre med umiddelbar virkning.

Krass kritikk

