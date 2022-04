Bjørn Dæhlie, som tidligere i år meldte flytting til Sveits, gikk Skarverennet sist helg. På resultatlistene var det et sveitsisk flagg bak Dæhlies navn.

Dermed kunne det se ut som Dæhlie konkurrerte for landet han nettopp har flyttet til, men det var ikke tilfelle. Håvard Veslahaug, koordinator for Skarverennet, forteller til Nettavisen at nasjonalitetsendringen skjedde ved en glipp i registreringen.

Har endret

Da Dæhlie ble påmeldt, ble personlig informasjon og adresse lagt inn, og da ble 54-åringen registrert med sin sveitsiske adresse.

Her er Bjørn Dæhlie på resultatlistene med et sveitsisk flagg ved siden av navnet sitt. Foto: Harald Thingnes / Skjermdump Twitter

– Da har det automatisk kommet opp et sveitsisk flagg, og så er det ingen som har tenkt noe mer over det før vi ble gjort oppmerksom på det nå. Så det har vi endret, for han er jo norsk statsborger, forklarer Veslahaug til Nettavisen.

– Vi ble veldig usikre om hva som hadde skjedd her, så jeg måtte sjekke ut. Det blir jo litt sånn «hva er det for noe?», og vi hadde ikke tenkt over det og ikke fått fanget det opp i systemet. Da er det klart at vi må sjekke hvis det har skjedd en feil, sier han videre.

Veslahaug sier at de ikke har fått noen reaksjoner fra Dæhlie etter glippen, og at den tidligere langrennsløperen ikke kunne for dette i det hele tatt.

Dæhlie ble nummer 64 i Skarverennet, og vant sin aldersklasse med god margin.

Dæhlie om flyttingen: – Rammebetingelsene totalt sett er gode

I februar ble det kjent at Dæhlie flytter til Sveits sammen med kona.

– Vi flytter til Sveits fordi det er et svært spennende utgangspunkt i Europa og at rammebetingelsene totalt sett er gode. Planen er å jobbe mindre og oppleve mer, og vi gleder oss veldig, sa han den gang.

For to år siden meldte den tidligere langrennskongen flytting til Bø i Vesterålen som følge av at den fraflytningstruede kommunen opererte med svært lav formuesskatt. Etter å ha blitt heftig kritisert for avgjørelsen, solgte Dæhlie huset i fjor.

Sveits er også kjent for lavt skattenivå.