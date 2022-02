Tirsdag står stafett på programmet for skiskytterherrene i Beijing-OL. At det norske laget er blant favorittene til å ta gullet, er det liten tvil om.

For fire år siden tok de svenske skiskytterherrene et sjokkerende OL-gull på stafetten foran Norge. Sveriges Sebastian Samuelsson erkjenner at Norge har et bedre lag enn svenskene, og legger press på nordmennene før tirsdagens stafett.

– Hvis vi slår Norge igjen på tirsdag, hadde det vært fantastisk. Jeg tror ikke de får komme hjem til Norge da faktisk, sier han til svenske Aftonbladet.

Her kan du lese alt om vinter-OL i Beijing!

Bø slår tilbake

Tarjei Bø slår tilbake mot svenske Sebastian Samuelsson. Foto: NTB

Dermed er «ordkrigen» i gang mellom den norske og svenske leiren før stafetten. Tarjei Bø, som har tatt tre medaljer så langt i OL, fnyser av stikket fra Samuelsson.

– Akkurat nå vet jeg ikke om svenskene er velkommen hjem heller? Det er vel de som må steppe opp litt for å komme over grensen? Vi har tatt noen medaljer, så vi kommer hjem uansett, sier Bø til Aftonbladet.

Brødrene Bø har tatt fire av ni individuelle medaljene på herresiden i OL så langt.

Disse skal gå for Norge

Rekkefølgen på det norske laget blir den samme som da det ble norsk VM-gull i fjor vinter: Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen.

Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma og Sebastian Samuelsson skal prøve å forsvare Sveriges OL-gull fra 2018. Femling, Nelin og Samuelsson var også på det svenske laget den gang.

Herrestafetten starter klokken 07:30 tirsdag morgen.