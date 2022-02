Det så lenge ut til å ikke være Norges dag da Emil Iversen mistet Russlands Aleksej Tsjervotkin av syne og vekslet 34,4 sekunder bak på førsteetappen.

Etter hvert ble det mer spennende, og nordmennene hentet til slutt inn Sverige og Frankrike, og kapret en velfortjent sølvmedalje bak Russland.

Ingen jubelscener da Norge vant sølv



På fjerde etappe kunne Norges ankermann Johannes Høsflot Klæbo suse i ensom majestet inn til sølvplass. Riktignok langt bak suverene Russland med Sergej Ustjugov på sisteetappe.

Da Klæbo krysset mållinjen var det ingen store jubelscener, i stor kontrast til russerne og franskmennens seiersdans i målområdet.



Nordmennenes avmålte feiring ble lagt merke til av mange.

– De gidder ikke løfte skia sine en gang

Og da medaljevinnerne tradisjonen tro skulle avbildes i målområdet, fortsatte den norske lavmælte, gledesløse feiringen. Mens gull- og bronselaget jublet vilt, var det en dempet stemning blant de norske.

– De gidder ikke løfte skia sine en gang. Det er skuffende. De ble knust i dag. De gratulerte russerne, men de vet at de kom hit for gull, og at alle nordmennene som så på forventet gull, sa Eurosports kommentatorer, ifølge Dagbladet.

Klæbo: – Jeg har ingen planer om å bli syk

Men det stoppet ikke med det. Da fotografene ville ha bilder av OL-medaljørene, var plutselig Norges ankermann som sunket i jorden. Dermed måtte de tre gjenværende på det norske stafettlaget stå alene uten Johannes Høsflot Klæbo.

Selv har han denne forklaringen på at han plutselig uteble fra fotoseansen.

– Jeg ventet en stund, men det var mye jubling, så stakk jeg for å skifte. Jeg er ikke ferdig med OL ennå, og har ingen planer om å bli syk, da prioriterte jeg det. Jeg jubla ikke mer da jeg ble nummer tre eller én. I Norge forventer alle at vi skal vinne, da blir det litt sånn også, sier Klæbo til Dagbladet.

Iversen følte seg som syndebukk



Emil Iversen forklarer den manglende idrettsgleden med misnøye over egen innsats, og at han følte seg som en syndebukk etter å ha mistet verdifulle sekunder på sin første etappe, noe som ga det norske stafettlaget en vanskelig start. Samtidig ble Norges gullsjanser kraftig redusert.

Både den svenske og den russiske landslagssjefen sier de kan forstå at sølv kan oppleves som et nederlag, også i OL.