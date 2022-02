Den svært meritterte norske sprinteren har i en årrekke vært Norges desidert beste sprinter. 31 år gamle Falla har levert i mesterskap etter mesterskap, men i Beijing-OL sa det stopp i semifinalen på sprinten tirsdag.

Overfor NRK forteller Falla om omfattende problemer i forkant av OL.

– Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Jeg merker at veien hit har vært skikkelig tøff. Jeg har møtt på så mange utfordringer og kjipe ting underveis, sier hun til NRK.

Her kan du lese alt om vinter-OL i Beijing

– Det er ikke blitt så mye fast føde

Det har vært kjent at Falla har slitt i forkant av OL, men det har kommet få opplysninger om hva problemene har vært.

Ifølge NRK har problemene i stor grad handlet om å få i seg mat. Falla sier det sitter langt inne å fortelle om problemene.

– Det er ikke blitt så mye fast føde. Det har blitt mer næringsdrikk, solbergsirup og sportsdrikk er vel det det har gått i. Jeg må prøve å samle sammen snop og sjokolade for å fylle på, for jeg merker at lagrene ikke er mer fulle enn de akkurat må, sier Falla til NRK.

Klarte ikke forsvare OL-gullet

Hun har slitt med problemer med magen siden verdenscuprennene i Davos i desember.

Falla har tatt fem VM-gull i løpet av karrieren. I tillegg har hun tre OL-medaljer, blant annet et individuelt gull fra Pyeongchang i 2018.

Svenske Jonna Sundling tok OL-gull på sprinten tirsdag. Ingen av de norske kvinnene kom seg til finalen. Sundling vant foran Maja Dahlqvist på sølvplass, mens amerikanske Jessica Diggins tok bronse.