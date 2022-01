Lørdag 5. februar er datoen for den første langrennsøvelsen under OL i Beijing. Det betyr at det har gått over en måned siden forrige konkurranse på toppnivå.

– På lang sikt og for denne vinteren, er det dårlige nyheter for langrennssporten, sier renndirektør i Det internasjonale skiforbundet (FIS) , Pierre Mignerey, til VG.

Pierre Mignerey er renndirektør i Det internasjonale skiforbundet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det uvanlige lange konkurranseoppholdet skyldes pandemien. 4. januar ble det siste rennet i Tour de Ski gått. Etter touren skulle det i utgangspunktet blitt arrangert renn i franske Les Rousses og i slovenske Planica, men coronaviruset satte en stopper for begge helgene.

– Dette er ikke bra for noen. Ikke bra for arrangørene, ikke bra for landslagene og ikke for FIS. Det er ikke bra for sporten, sier Mignerey til VG.

I motsetning til langrennssporten, har hopp, alpint og skiskyting fulgt sitt oppsatte program. For kombinertutøvernes del ble også verdenscuphelgen i Planica avlyst.

Mignerey understreker at avgjørelsene om avlysning besluttes av de nasjonale skiforbundene og lokale arrangører. Overfor VG forteller FIS-toppen at de har sett på mulighetene for å arrangere renn i Tyskland, Sveits og Italia, men dette lot seg ikke gjøre.