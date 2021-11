Debatten om spiseforstyrrelser på toppnivå i norsk langrenn har rast i det siste , og spesielt på kvinnesiden har temaet blitt løftet frem av flere tidligere utøverne og ledere.

Nå ber TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad om meninger fra Norges nåværende landslagsløpere om ernæring, prestasjon og kropp for alle nivåer, skriver VG.

Det er i podkasten «Gode Dager», som ledes av tidligere olympisk mester i langrenn Øystein Pettersen, at temaet tas opp.

I podkasten får Skinstad spørsmål om landslagsutøverne er feige som ikke viser mer åpenhet om temaet.

– De må slutte og late som de ikke har meninger, så de er litt feige, de er rett og slett feige som later som at ting som vi prater om ikke finnes. For det prates om, jeg kjenner jo alle på landslaget og trener med flere av dem med jevne mellomrom. Det er ingen grunn til ikke å prate åpent om det. Det er så mange som lurer på ting om mat, trening, utstyr og helse. Vær åpen, del. (...) Meninger er bra. Stå for noe, sier Skinstad i podkasten.

– Det har utviklet seg en ukultur

Skinstad er selv en habil langrennsløper, og var på juniorlandslaget for en del år tilbake.

– Det har utviklet seg en ukultur i Norges Skiforbund på toppnivå, sannsynligvis i fotball-, håndball- og skiskytterforbundet og så videre, at de skal ikke mene noe, for det påvirker toppidrettssatsingen negativt, mener Skinstad.

I et intervju med VG i slutten av oktober uttalte landslagstrener for kvinnelandslaget, Ole Morten Iversen, at han overhodet ikke kjente seg igjen i fremstillingen av spiseforstyrrelser innenfor langrennssporten.

Langrennssjefen: – Mange gode tanker

Idrettsgallaen 2021 Oslo 20210109. Øystein Pettersen før Idrettsgallaen 2021 i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I podkasten etterlyser Øystein Pettersen mer informasjon fra Iversen om temaet. Pettersen er opptatt av at spiseforstyrrelser er et tema som det skal være åpenhet rundt.

Overfor VG skriver langrennssjef Espen Bjervig at Pettersen tar opp temaet «på en veldig interessant måte».

– Han har mange gode tanker angående Skiforbundets rolle, og ikke minst media sin rolle og ansvar overfor tematikken. Å svare på enkeltpåstander fra en 45 minutters lang podkast, blir for meg feil i forhold til Øysteins måte å tilnærme seg temaet på. Jeg vil heller oppfordre alle som engasjerer seg i tema spiseforstyrrelser å høre på podkasten og Øysteins friske pust i debatten, skriver langrennssjefen i en e-post.