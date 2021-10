Etter landslagskampen mellom de norske håndballkvinnene og Slovenia ble totalt ti personer knyttet til spillertroppen og støtteapparatet smittet av coronaviruset.

Lagene møttes i Nadderud Arena 7. oktober.

Ifølge TV 2 var det Marta Tomac som ble hardest rammet av smitteutbruddet blant de norske håndballkvinnene.

– Noe dritt

Selv om Tomac føler det at verste er over, er hun fortsatt ikke helt frisk, noe hun syns er vanskelig. Vipers-spilleren må passe seg for ettervirkninger, og har ingen fasit på opptreningen.

31-åringen har forsøkt å trene forsiktig ved et par anledninger, men vet ikke når hun er kampklar igjen.

– Jeg må liksom hive etter pusten for å få inn nok luft noen ganger, men det kommer og går. Det går fint i perioder og så plutselig kommer det tilbake. De fleste som ble smittet har det slik nå og så var det selvfølgelig jeg som fikk det verst. Det er noe dritt, for en vet aldri og det er frustrerende, sier Tomac til kanalen.

Fullvaksinert

Dagen før Slovenia-kampen opplevde Tomac noen symptomer, men hun tenkte ikke at det kunne være coronaviruset. Trønderen er fullvaksinert, og følte hun var litt «berget» av å følge alle retningslinjene. Å teste positivt kom som en overraskelse.

– Det har vært verre enn det jeg hadde trodd. Verre enn en skikkelig influensa. Jeg tenker på det når de sier at fullvaksinerte mest sannsynlig opplever et mildere sykdomsforløp, sier hun til TV2, og undres hva som ville skjedd om hun ikke var fullvaksinert.

9. november har landslaget uttak til VM-troppen.